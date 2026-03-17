Stellantis presente con tutti i suoi marchi alla fiera “Flotte! Der Branchentreff” di Düsseldorf

“Flotte! Der Branchentreff” (Flotte! L’incontro di settore), il più grande evento tedesco dedicato alle flotte, prende il via questo mese con la sua prossima edizione. Stellantis sarà presente con tutti i suoi marchi attivi in ​​Germania e, per la prima volta, metterà in mostra la diversità del suo portfolio di veicoli commerciali.

Advertisement

Il 25 e 26 marzo 2026, “Flotte! Der Branchentreff” Stellantis sarà presente anche quest’anno con la gamma al completo

Il 25 e 26 marzo 2026, “Flotte! Der Branchentreff” aprirà nuovamente le sue porte, riunendo a Düsseldorf l’intero settore delle flotte e della mobilità. Da anni, l’evento è considerato la piattaforma centrale per il networking e lo scambio nel settore delle flotte tedesco e Stellantis sarà presente anche quest’anno con una presenza completa.

Con Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, FIAT, Jeep, Leapmotor, Opel e Peugeot, tutti i marchi Stellantis presenteranno i loro modelli nell’area espositiva dedicata ai veicoli, fulcro della fiera, che si estende su quasi 500 metri quadrati. Oltre ai veicoli elettrici, quest’anno l’attenzione sarà focalizzata anche sulle varianti con motore a combustione interna. Per la prima volta, Stellantis espone anche veicoli commerciali dei suoi marchi attivi in ​​questo segmento di mercato.

Advertisement

Fiat Tris

Un’attrazione particolare sarà senza dubbio il TRIS di FIAT Professional. Questo nuovo pick-up a tre ruote completamente elettrico rappresenta una novità nel segmento della micromobilità urbana e la risposta alla crescente domanda di soluzioni per le consegne dell’ultimo miglio. Sviluppato dallo Stellantis Design Center in Italia, è stato lanciato in Marocco pochi mesi fa e ora può essere esaminato più da vicino dai potenziali clienti in Germania per la prima volta.

“Il settore dimostra costantemente una cosa: niente sostituisce l’interazione diretta. Il networking funziona meglio di persona e ‘Fleet!’ offre il contesto ideale proprio per questo”, ha affermato Agnes Rubinstein, responsabile B2B di Stellantis in Germania, in vista della prossima fiera. “Vogliamo dimostrare ancora una volta che in Stellantis adottiamo un approccio olistico al business B2B: i nostri clienti ottengono tutto da un unico fornitore, che è il nostro punto di forza.”

Advertisement

L’ultima edizione ha già sottolineato l’importanza di questo appuntamento di settore: oltre 340 espositori, più di 3.000 responsabili delle flotte e un totale di circa 6.500 visitatori professionali hanno occupato oltre 25.000 metri quadrati di spazio espositivo. Ciò conferma lo status dell’evento come “riunione di classe del settore delle flotte” – di particolare rilevanza per gli operatori di flotte più grandi – e si conferma come il punto d’incontro più importante per responsabili, fornitori ed esperti del settore anche nel 2026, con una chiara attenzione alle tematiche future, alle innovazioni e al networking personale.