Opel Astra: in UK raggiunto la parità di prezzo tra le versioni elettrica, ibrida e plug-in ibrida

Vauxhall che nel Regno Unito vende a suo marchio le auto di Opel ha annunciato prezzi e specifiche per la nuova Opel Astra e la Astra Sports Tourer, con la berlina rinnovata grazie a un design più moderno, un’autonomia elettrica maggiore e un rapporto qualità-prezzo eccezionale. Un’offerta unica nel settore prevede che la Sports Tourer non applichi alcun sovrapprezzo rispetto alla versione Hatch e che tutte le versioni elettrificate abbiano lo stesso prezzo “su strada”.

Advertisement

Vauxhall ha annunciato prezzi e specifiche per le nuove Opel Astra e Astra Sports Tourer in UK

Le nuove Opel Astra e Astra Sports Tourer presentano uno stile più grintoso e distintivo, ispirato al concept Opel Experimental, e sono dotate di una gamma completa di motorizzazioni efficienti. Vauxhall offre una vasta gamma di propulsori elettrificati, tra cui una versione ibrida plug-in e una ibrida a 48V, oltre a una variante completamente elettrica aggiornata con una nuova batteria da 58,3 kWh, che aumenta l’autonomia di 35 km, arrivando fino a 450 km (ciclo WLTP) con una singola ricarica. Un’opzione a benzina da 1,2 litri, con cambio manuale e automatico, si aggiungerà alla gamma entro la fine dell’anno.

Disponibile in tre allestimenti – Griffin, GS e il top di gamma Ultimate – la nuova Opel Astra offre le più recenti tecnologie di guida e dotazioni di sicurezza, come i fari adattivi Intelli-Lux HD, mentre gli interni rinnovati si concentrano su comfort e sostenibilità con i sedili Intelli-Seats realizzati con materiali riciclati al 100%.

Advertisement

Con le nuove Opel Astra hatchback e Sports Tourer, i clienti hanno a disposizione una scelta più ampia e un miglior rapporto qualità-prezzo, grazie ai prezzi “su strada” (OTR) identici per tutte le varianti di carrozzeria e per tutti gli allestimenti – una caratteristica unica sul mercato – che permette ai guidatori di godere dello spazio e della praticità extra della Sports Tourer senza dover pagare alcun sovrapprezzo.

Vauxhall Astra e Astra Sports Tourer introducono prezzi accessibili per le loro motorizzazioni elettrificate, con i clienti che possono scegliere tra ibrida, ibrida plug-in o completamente elettrica, tutte con lo stesso prezzo “su strada” a partire da ogni allestimento. Questa incredibile offerta per i clienti è stata presentata per la prima volta sul mercato britannico solo di recente, quando Vauxhall ha annunciato la parità di prezzo per i suoi SUV Frontera e Frontera Electric.

Advertisement

Offrendo maggiore libertà e flessibilità, Opel Astra Electric e Plug-In Hybrid partono entrambe da £29.995 OTR, il che rappresenta un notevole risparmio di oltre £5.000 rispetto al modello precedente, posizionando Astra in modo estremamente competitivo nel suo segmento. La nuova Opel Astra è più tecnologica e decisamente moderna. Il caratteristico frontale della Vauxhall Vizor è ora più slanciato e dal design più preciso. Il grifone Vauxhall illuminato, che ha debuttato sulla Grandland, ora campeggia con orgoglio al centro. L’emblema centrale del marchio funge anche da punto di partenza per le strisce luminose ispirate alla bussola che si estendono orizzontalmente nei fari e verticalmente nella piega del cofano: una novità assoluta per una Vauxhall di serie, ispirata alla concept car Vauxhall Experimental del 2023 e riproposta sulla concept car Corsa GSE Vision Gran Turismo del 2025.

Di serie sui modelli Ultimate è disponibile l’innovativo sistema di illuminazione Intelli-Lux HD, che arriva per la prima volta nella versione HD di alta gamma su Astra e Astra Sports Tourer. I fari adattivi antiabbagliamento, composti da oltre 50.000 elementi, isolano i veicoli che precedono e quelli provenienti dalla direzione opposta in modo ancora più rapido e preciso rispetto alle precedenti tecnologie a matrice di LED, che già al momento del lancio erano le migliori della categoria. Questo sistema si basa su una tradizione di illuminazione notturna ad alte prestazioni che caratterizza l’intera gamma Vauxhall.

Advertisement

In caso di maltempo o nebbia, Intelli-Lux HD reagisce anche al possibile abbagliamento causato dalla pioggia sulle strade e regola di conseguenza l’intensità luminosa per ridurre questo effetto sui veicoli provenienti dalla direzione opposta. La tecnologia di illuminazione rileva inoltre i segnali stradali e attenua i LED in modo che il riflesso non abbagli il conducente.

Il design esterno rinnovato della nuova Astra si riflette anche negli interni. L’abitacolo ridisegnato introduce uno spazio raffinato con una nuova finitura grigio satinato antigraffio sulle superfici rigide (che sostituisce le precedenti finiture nere lucide), pulsanti fisici per le funzioni principali come radio, climatizzatore e modalità di guida, e un sistema di illuminazione ambientale a sette colori migliorato.

Advertisement

All’interno di ogni versione, la nuova Astra offre un comfort di seduta ancora maggiore rispetto al passato. I sedili Intelli-Seat, sviluppati appositamente da Vauxhall, sono ora di serie su tutte le versioni. Si caratterizzano per un canale incassato che corre lungo la parte centrale della base dei sedili anteriori e che, ispirandosi al design della sella delle biciclette da corsa, riduce la pressione sul coccige. La caratteristica ergonomica brevettata Intelli-Seat garantisce comfort di guida anche nei lunghi viaggi.