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Stellantis rilancia in Argentina: a marzo prezzi aggiornati e offerte mirate per Fiat, Peugeot, RAM e DS

L’obiettivo di Stellantis è quello di rendere più accessibile l’acquisto senza snaturare l’identità di ciascun brand

di

fiat Titano

Stellantis accelera sul mercato argentino e, per tutto il mese di marzo, mette in campo una nuova strategia commerciale che coinvolge quattro dei suoi marchi più rappresentativi: Fiat, Peugeot, RAM e DS. L’obiettivo è quello di rafforzare la presenza locale attraverso un aggiornamento dei prezzi su alcuni modelli chiave e una serie di formule finanziarie pensate per intercettare esigenze molto diverse, dal cliente privato al professionista, fino al mondo agricolo.

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Stellantis aggiorna i prezzi di alcuni suoi modelli in Argentina

L’obiettivo di Stellantis è quello di rendere più accessibile l’acquisto senza snaturare l’identità di ciascun brand. Da una parte ci sono modelli orientati alla praticità e al lavoro, dall’altra prodotti più ricchi sul fronte tecnologico, dello stile e del comfort. Il risultato è un’offerta commerciale ampia, costruita per adattarsi a diversi profili di clientela in un momento in cui il prezzo e la flessibilità delle formule di pagamento diventano fattori sempre più determinanti.

Per Fiat, uno dei modelli centrali dell’iniziativa è il Titano Endurance MT 4×2, proposto a 39.900.000 pesos. Attorno al pick-up ruota un ventaglio di soluzioni finanziarie piuttosto articolato, con un tasso fisso dello 0% per 24 mesi fino a 30 milioni di pesos e la possibilità di estendere il finanziamento fino a 60 mesi. A questo si aggiungono formule dedicate come il prestito agricolo con rate semestrali, il piano E-Cheq a TAEG zero e il finanziamento in dollari. Sul fronte dei piani di risparmio, Fiat spinge anche sulla Titano Freedom MT, con agevolazioni per chi entra nel programma tra il 10 e il 31 marzo, oltre a una promozione assicurativa che coinvolge anche Strada e Toro. Nella stessa cornice commerciale trova spazio anche la Fiat 600 Hybrid, proposta a 39.950.000 pesos, ma esclusivamente per operazioni in contanti senza ricorso al finanziamento.

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Peugeot sceglie invece di valorizzare modelli dal posizionamento più alto, puntando su tecnologia di bordo, design e contenuti di assistenza alla guida. La Peugeot 3008 GT viene offerta a 66.249.000 pesos e si presenta con motore turbo 1.6, cambio automatico a 6 marce, schermo integrato da 21 pollici e oltre nove sistemi ADAS. La Peugeot 5008 GT, disponibile a 70.717.800 pesos, riprende la stessa impostazione tecnica ma aggiunge la versatilità dei 7 posti modulari, rafforzando così la sua vocazione familiare. Più sportiva nell’impostazione è invece la Peugeot 408 GT, fissata a 64.945.500 pesos, che abbina un motore 1.6 turbo da 215 CV a un cambio automatico a 8 rapporti, con un’impostazione fastback e cerchi in lega da 20 pollici.

Sempre a proposito di Stellantis, RAM concentra la sua offensiva commerciale soprattutto sulla Dakota, protagonista di una proposta speciale durante Expoagro 2026. Per tutte le versioni del modello è previsto un tasso fisso dello 0% per 24 mesi fino a 30 milioni di pesos, con la possibilità di proseguire fino a 60 mesi al 21,9%. Anche in questo caso non mancano le soluzioni dedicate al mondo del lavoro e dell’agricoltura, dal prestito con rate semestrali al piano E-Cheq, fino al leasing finanziario. Le stesse opzioni vengono estese anche a Rampage, RAM 1500 e RAM 2500, con una promozione aggiuntiva sull’assicurazione che garantisce il 50% di sconto per i primi tre mesi con alcune compagnie selezionate.

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Nuovo Ram Dakota

Più orientata al segmento premium la proposta DS, che punta su una gamma elettrificata e su formule di finanziamento trasversali. La DS 3 Etoile Hybrid parte da 46.500 dollari, la DS 4 Etoile Hybrid da 51.800 dollari, mentre la DS7 Pallas è proposta a 52.500 dollari. Al vertice si colloca la DS7 Plug-In Hybrid, fissata a 72.000 dollari. Per l’intera gamma sono previsti finanziamenti fino a 30 milioni di pesos in 12 rate a interessi zero oppure 20 milioni in 18 rate sempre allo 0%. In parallelo, è disponibile anche una formula da 45 milioni di pesos in 12 rate al 16,9%, mentre per la DS7 viene riservato un prestito UVA da 45 milioni di pesos a 12 rate e interesse zero. Con questa operazione, Stellantis dimostra di voler presidiare il mercato argentino con un approccio pragmatico ma differenziato.

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ARGOMENTI: Mercato LATAM