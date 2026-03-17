Stellantis rilancia in Argentina: a marzo prezzi aggiornati e offerte mirate per Fiat, Peugeot, RAM e DS

Stellantis accelera sul mercato argentino e, per tutto il mese di marzo, mette in campo una nuova strategia commerciale che coinvolge quattro dei suoi marchi più rappresentativi: Fiat, Peugeot, RAM e DS. L’obiettivo è quello di rafforzare la presenza locale attraverso un aggiornamento dei prezzi su alcuni modelli chiave e una serie di formule finanziarie pensate per intercettare esigenze molto diverse, dal cliente privato al professionista, fino al mondo agricolo.

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Stellantis aggiorna i prezzi di alcuni suoi modelli in Argentina

L’obiettivo di Stellantis è quello di rendere più accessibile l’acquisto senza snaturare l’identità di ciascun brand. Da una parte ci sono modelli orientati alla praticità e al lavoro, dall’altra prodotti più ricchi sul fronte tecnologico, dello stile e del comfort. Il risultato è un’offerta commerciale ampia, costruita per adattarsi a diversi profili di clientela in un momento in cui il prezzo e la flessibilità delle formule di pagamento diventano fattori sempre più determinanti.

Per Fiat, uno dei modelli centrali dell’iniziativa è il Titano Endurance MT 4×2, proposto a 39.900.000 pesos. Attorno al pick-up ruota un ventaglio di soluzioni finanziarie piuttosto articolato, con un tasso fisso dello 0% per 24 mesi fino a 30 milioni di pesos e la possibilità di estendere il finanziamento fino a 60 mesi. A questo si aggiungono formule dedicate come il prestito agricolo con rate semestrali, il piano E-Cheq a TAEG zero e il finanziamento in dollari. Sul fronte dei piani di risparmio, Fiat spinge anche sulla Titano Freedom MT, con agevolazioni per chi entra nel programma tra il 10 e il 31 marzo, oltre a una promozione assicurativa che coinvolge anche Strada e Toro. Nella stessa cornice commerciale trova spazio anche la Fiat 600 Hybrid, proposta a 39.950.000 pesos, ma esclusivamente per operazioni in contanti senza ricorso al finanziamento.

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Stellantis

Peugeot sceglie invece di valorizzare modelli dal posizionamento più alto, puntando su tecnologia di bordo, design e contenuti di assistenza alla guida. La Peugeot 3008 GT viene offerta a 66.249.000 pesos e si presenta con motore turbo 1.6, cambio automatico a 6 marce, schermo integrato da 21 pollici e oltre nove sistemi ADAS. La Peugeot 5008 GT, disponibile a 70.717.800 pesos, riprende la stessa impostazione tecnica ma aggiunge la versatilità dei 7 posti modulari, rafforzando così la sua vocazione familiare. Più sportiva nell’impostazione è invece la Peugeot 408 GT, fissata a 64.945.500 pesos, che abbina un motore 1.6 turbo da 215 CV a un cambio automatico a 8 rapporti, con un’impostazione fastback e cerchi in lega da 20 pollici.

Sempre a proposito di Stellantis, RAM concentra la sua offensiva commerciale soprattutto sulla Dakota, protagonista di una proposta speciale durante Expoagro 2026. Per tutte le versioni del modello è previsto un tasso fisso dello 0% per 24 mesi fino a 30 milioni di pesos, con la possibilità di proseguire fino a 60 mesi al 21,9%. Anche in questo caso non mancano le soluzioni dedicate al mondo del lavoro e dell’agricoltura, dal prestito con rate semestrali al piano E-Cheq, fino al leasing finanziario. Le stesse opzioni vengono estese anche a Rampage, RAM 1500 e RAM 2500, con una promozione aggiuntiva sull’assicurazione che garantisce il 50% di sconto per i primi tre mesi con alcune compagnie selezionate.

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Più orientata al segmento premium la proposta DS, che punta su una gamma elettrificata e su formule di finanziamento trasversali. La DS 3 Etoile Hybrid parte da 46.500 dollari, la DS 4 Etoile Hybrid da 51.800 dollari, mentre la DS7 Pallas è proposta a 52.500 dollari. Al vertice si colloca la DS7 Plug-In Hybrid, fissata a 72.000 dollari. Per l’intera gamma sono previsti finanziamenti fino a 30 milioni di pesos in 12 rate a interessi zero oppure 20 milioni in 18 rate sempre allo 0%. In parallelo, è disponibile anche una formula da 45 milioni di pesos in 12 rate al 16,9%, mentre per la DS7 viene riservato un prestito UVA da 45 milioni di pesos a 12 rate e interesse zero. Con questa operazione, Stellantis dimostra di voler presidiare il mercato argentino con un approccio pragmatico ma differenziato.