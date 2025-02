Ferrari: premio da 14.400 euro per i suoi dipendenti

Ferrari alza gli obiettivi per il 2025 e prevede un fatturato di oltre sette miliardi di euro, con un incremento di almeno il cinque percento rispetto al 2024. L’utile per azione è stimato in almeno 8,60 euro (più una crescita del due percento). Grazie agli ottimi risultati, 5.000 dipendenti Ferrari in Italia riceveranno un bonus concorso di 14.400 euro, come annunciato dall’amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna, in conferenza stampa. L’anno scorso il premio era di 13.500 euro.

I dipendenti della Ferrari riceveranno un bonus di 14.400 euro per i risultati record del 2024

La crescita delle consegne di automobili è stata trainata dalla Ferrari Purosangue e dalla Roma Spider, nonché dalla 296 GTS. Dei modelli consegnati nel 2024, dieci erano dotati di motori a combustione interna (ICE) e sei erano modelli ibridi, con una quota rispettivamente del 49% e del 51% delle consegne totali.

Il 2024 segna anche la fine della produzione di diversi modelli: la Portofino M, la SF90 Stradale, la 812 GTS, la 812 Competizione e la Roma. Le consegne della Daytona SP3 sono aumentate, come previsto, rispetto all’anno precedente, ha comunicato il gruppo.

“Ci stiamo concentrando di più sulla qualità dei ricavi che sui volumi. Credo che questa sia la migliore spiegazione possibile per gli straordinari risultati finanziari del 2024 “, ha commentato il CEO di Ferrari Benedetto Vigna nella nota. “Su questa solida base, prevediamo anche una crescita robusta nel 2025, che ci consentirà di raggiungere la fascia alta della maggior parte dei nostri obiettivi di redditività per il 2026 con un anno di anticipo “, ha aggiunto il numero uno della casa automobilistica del cavallino rampante.

Entro il 2026 il produttore prevede un fatturato fino a 6,7 miliardi di euro. La Ferrari intende raggiungere questo obiettivo lanciando diversi nuovi modelli. “I risultati dell’anno scorso riflettono un ottimo lavoro di squadra a tutti i livelli dell’azienda, fondamentale anche per una stagione sportiva molto competitiva. La voglia di progresso ha portato all’innovazione nelle infrastrutture e nei prodotti “, ha assicurato Benedetto Vigna, menzionando anche una ” crescente domanda di personalizzazione ” dei veicoli.