Ferrari elettrica: Vigna promette grande divertimento per chi si metterà alla sua guida, dubbi sul prezzo

Ferrari elettrica è la prossima grande novità del cavallino rampante. Il suo debutto è previsto entro la fine del prossimo anno con la commercializzazione che sarà avviata nei primi mesi del 2026 come affermato dallo stesso numero uno del produttore di Maranello, l’amministratore delegato Benedetto Vigna.

Ferrari elettrica farà divertire chi la guiderà, parola di Benedetto Vigna

La Ferrari ha condotto con successo un numero significativo di test su strada per la sua prima auto elettrica, con Benedetto Vigna, CEO dell’azienda, che ha assicurato che sarà sviluppata con attenzione per garantire un’esperienza di guida estremamente soddisfacente per i clienti. Nonostante non siano ancora stati rilasciati dettagli sulla forma del veicolo, Vigna ha fissato il lancio per la fine dell’anno prossimo, con l’intenzione di metterlo in vendita nel 2026.

Vigna ha detto che si aspetta che la nuova Ferrari elettrica piacerà sia ai clienti Ferrari esistenti sia a potenziali nuovi clienti amanti della tecnologia. Ha aggiunto: “Non c’è uno schema in realtà. Le persone comprano una Ferrari perché quando comprano una Ferrari, si divertono molto. Non comprano una Ferrari perché A, B, C, D o un singolo elemento. È una combinazione di cose. Quando faremo auto elettriche, le produrremo nel modo giusto”.

“Considerate che abbiamo prototipi già su strada che hanno percorso diverse migliaia di chilometri, e abbiamo nella nostra azienda clienti molto qualificati: i collaudatori. I primi clienti delle nostre auto sono i collaudatori. Guidano molte auto, e possono facilmente fare un confronto tra una e l’altra, quindi per noi questa è una metrica importante a cui stiamo facendo riferimento.”

Secondo un rapporto recente di Reuters, è stato suggerito che la futura Ferrari elettrica avrà un prezzo a partire da $ 500.000. Tuttavia, Benedetto Vigna, CEO di Ferrari, ha risposto definendo tali rapporti “una sorpresa” e ha rifiutato di confermare questi dettagli. Ha inoltre dichiarato che il prezzo dell’auto sarà definito un mese prima del lancio, sottolineando l’approccio della Ferrari nel determinare il prezzo in un momento più prossimo alla commercializzazione del veicolo.

La nuova Ferrari elettrica verrà prodotta nel nuovo E-building dell’azienda, inaugurato di recente nel campus di Maranello. La struttura contiene una nuova linea di produzione avanzata che entrerà in funzione a gennaio 2025. È probabile che la produzione lì inizi con Purosangue e SF90 prima che l’EV si unisca a loro nel 2026.