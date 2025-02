Nuova Fiat 500 ibrida: ecco quanto potrebbe costare

Il sito francese ItalPassion.fr ha parlato di recente con Guillaume Clerc, Responsabile Prodotto Fiat e Abarth della nuova Fiat 500 ibrida. L’auto è uno dei modelli più attesi di questo 2025. Il suo debutto dovrebbe avvenire in autunno con la produzione che salvo imprevisti dovrebbe iniziare a partire dal mese di novembre del 2025 presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori. Con questo modello infatti il gruppo automobilistico intende far ripartire la produzione della fabbrica piemontese che ha vissuto un 2024 davvero orribile e che potrebbe continuare su questa stessa falsariga per quasi tutto il 2025.

Fiat spera di tenere il prezzo della nuova Fiat 500 ibrida sotto i 20 mila euro

Secondo quanto riporta il sito francese Clerc avrebbe parlato del prezzo della nuova Fiat 500 ibrida dicendo che l’obiettivo della casa torinese sarebbe quello di mantenere il prezzo di questa auto al di sotto dei 20 mila euro in maniera da offrire una versione notevolmente più economica rispetto alla Fiat 500e che come sappiamo costa oltre 30 mila euro al netto di promozioni e incentivi vari. Si tratta di una notizia importante che se confermata dimostrerebbe la volontà di Fiat di vendere molte unità di questo modello facendo ripartire Mirafiori. Secondo previsioni infatti questa auto dovrebbe garantire almeno 100 mila unità all’anno sufficienti per una notevole ripresa della fabbrica in cui attualmente sono prodotte Fiat 500e e le auto di Maserati.

Il prossimo modello vedrà l’introduzione di una versione aggiornata del motore 1.0 Firefly a tre cilindri, già impiegato con successo nei modelli attualmente in produzione come la Fiat Panda che sarà prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Termoli in Italia. L’auto inoltre sarà dotata solo ed esclusivamente di cambio manuale. Dunque l’auto sarà al 100 per cento made in Italy.