Stellantis Mirafiori: da oggi riparte finalmente la produzione

Dopo un lungo periodo di fermo produttivo dovuto alla ridotta domanda per i modelli Fiat e Maserati prodotti nella storica fabbrica torinese di Mirafiori, oggi, 20 gennaio, la fabbrica di Stellantis riapre finalmente i cancelli per i suoi operai. A partire da questa data, i lavoratori addetti alla produzione della Fiat 500 elettrica torneranno al lavoro. Domani, invece, sarà il turno dei dipendenti Maserati, che sono stati chiamati a riprendere il loro lavoro con qualche giorno di anticipo rispetto alla pianificazione originale. Infatti, la produzione delle nuove GranTurismo e GranCabrio avrebbe dovuto riprendere il 3 febbraio, ma grazie a questa accelerazione si prevede di tornare operativi prima di quanto inizialmente previsto. Questo segna una ripartenza importante per il sito, che spera di recuperare terreno dopo mesi di interruzione.

Secondo un comunicato diffuso dalla Rsa Fiom e rilanciato dall’agenzia Ansa, i lavoratori impegnati nella linea di produzione della Fiat 500 a Mirafiori torneranno al lavoro a partire da oggi, 20 gennaio, e continueranno fino a venerdì 31 gennaio. Per quanto riguarda invece i reparti di lastratura e sigillatura di Maserati, gli operai saranno chiamati a riprendere il lavoro a partire da martedì 21 gennaio fino a venerdì 24 gennaio. I reparti di revisione preventiva, cabina smalto e revisione finale saranno operativi dal 20 gennaio al 24 gennaio. Per quanto riguarda il reparto montaggio, le attività riprenderanno lunedì 27 gennaio, con l’obiettivo di completare la produzione di circa una trentina di modelli della Maserati Tridente. Questo segna un passo importante verso la ripresa della produzione, dopo il lungo periodo di fermo.

“La decisione di anticipare la ripresa della produzione delle auto Maserati a Mirafiori è accolta positivamente dalla Rsa Fiom”, afferma il sindacato. “Per i lavoratori, l’ulteriore fermo produttivo avrebbe significato un periodo prolungato senza lavoro, con una notevole perdita economica”. Tuttavia, non tutti gli operai saranno coinvolti nel ritorno alla produzione: per esempio, la linea di assemblaggio della Fiat 500 ripartirà solo con un turno di lavoro e un ritmo di produzione che varierà tra le 140 e le 160 unità al giorno. Per garantire l’operatività di questa linea, sarà necessario coinvolgere circa il 60% della forza lavoro dedicata a questa produzione. Questo approccio parziale riflette la necessità di adattarsi alla domanda e alla capacità produttiva, ma rappresenta comunque una ripresa importante dopo i lunghi periodi di inattività.