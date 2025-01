Nuova 500 ibrida: Cambio manuale e motore 1.0 benzina per l’auto che debutterà nel 2025

Nuova 500 ibrida arriverà nella seconda metà dell’anno. La sua produzione inizierà a novembre presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori che aspetta con ansia il suo debutto per risollevarsi dopo un 2024 da incubo e un 2025 che si prospetta altrettanto difficile fino al suo avvento che promette però di cambiare tutto. Stellantis infatti si aspetta una produzione di almeno 100 mila unità all’anno del suo nuovo modello che dunque da solo darà una grossa mano alla fabbrica del gruppo automobilistico in attesa di altre novità future.

Il 2025 sarà l’anno della nuova 500 ibrida? A Mirafiori se lo augurano di cuore

La nuova 500 ibrida dovrebbe essere in tutto e per tutto uguale alla Fiat 500e prodotta sempre a Mirafiori. Questo ovviamente da un punto di vista estetico perchè ovviamente sotto la carrozzeria le due auto avranno differenze sostanziali con la presenza di un motore termico coadiuvato da uno elettrico per la versione ibrida cosa che manca ovviamente nella versione elettrica attualmente presente sul mercato ma per il momento con scarsa fortuna.

La nuova 500 ibrida sarà molto probabilmente svelata verso la metà dell’anno. Non escludiamo che come avvenuto per altre recenti novità di Fiat come Grande Panda, Topolino e 600 possa essere il 4 luglio il giorno giusto per la sua presentazione ufficiale. Ma ovviamente non escludiamo che già prima possano trapelare le prime immagini senza veli del modello anche se come detto poco o nulla cambierà nel design rispetto all’attuale versione elettrica.

Sicuramente nei prossimi mesi conosceremo tutti i dettagli relativi al motore che caratterizzerà la nuova 500 ibrida. Al momento sappiamo che il sistema ibrido della nuova Fiat 500 sarà interamente sviluppato in Italia, confermando l’impegno del marchio nel valorizzare le proprie radici produttive. Il motore tre cilindri aspirato N3 Firefly sarà costruito nello stabilimento di Termoli, il cui progetto di riconversione in una gigafactory per batterie è stato momentaneamente posticipato.

Parallelamente, il cambio sarà prodotto presso la fabbrica di Mirafiori, già responsabile dell’assemblaggio dell’automatico eDct6, che però non è al momento incluso nelle specifiche della vettura. La nuova versione ibrida della 500 sarà dotata di un propulsore 1.0 tre cilindri mild hybrid, capace di erogare 70 cavalli e 95 Nm di coppia, accoppiato a un cambio manuale a sei marce. Le prestazioni saranno in linea con le attese per il segmento: lo scatto da 0 a 100 km/h richiederà circa 14 secondi (rispetto ai 13,8 della versione attuale), mentre la velocità massima raggiungerà poco meno di 170 km/h.