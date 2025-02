Leasys svela E-Move, il noleggio dedicato a EV e ibridi

Leasys lancia e-Move, una nuova soluzione di noleggio a lungo termine dedicata esclusivamente ai veicoli elettrici e plug-in hybrid, con l’obiettivo di rendere la mobilità sostenibile più accessibile e semplice per tutti coloro che desiderano adottare un’alternativa ecologica senza complicazioni. Attraverso e-Move, Leasys rafforza il proprio impegno nella transizione verso l’elettrico, proseguendo un percorso avviato già da diversi anni. Questa nuova proposta nasce per rispondere in modo concreto alle esigenze attuali del mercato, offrendo soluzioni innovative e flessibili che favoriscono un passaggio graduale e privo di ostacoli alla mobilità a zero emissioni.

Leasys presenta e-Move il prodotto dedicato ai soli veicoli a basse emissioni

Grazie a un’offerta modulare, e-Move si adatta a diverse categorie di clienti, dai privati ai liberi professionisti, fino alle aziende di ogni dimensione, permettendo a chiunque di scegliere la configurazione più adatta alle proprie necessità e di usufruire di un servizio che semplifica l’esperienza di guida elettrica in ogni aspetto.

Il nuovo prodotto si distingue per la sua flessibilità, offrendo un’ampia gamma di soluzioni personalizzabili in base alle diverse esigenze dei clienti. Grazie a un’offerta modulare, e-Move si adatta perfettamente a un pubblico variegato, che spazia dai privati ai liberi professionisti, fino ad arrivare alle piccole e medie imprese, alle grandi aziende e al settore flotte.

Per i clienti privati, titolari di Partita IVA e PMI, e-Move rappresenta un’opportunità vantaggiosa, grazie a un canone mensile competitivo che include una serie di servizi. Tra questi, rientrano la copertura assicurativa RCA, la riparazione danni, la manutenzione ordinaria e straordinaria e il soccorso stradale. Oltre a questi aspetti, il pacchetto offre anche servizi specifici per la mobilità elettrica, garantendo un’esperienza di guida più semplice ed efficiente per chi sceglie di passare alla mobilità sostenibile.

Tra i numerosi vantaggi inclusi nell’offerta, i clienti potranno beneficiare di una EasyWallbox per la ricarica domestica, che permette di ricaricare comodamente il veicolo direttamente da casa in modo semplice e sicuro. Inoltre, per facilitare l’accesso alle infrastrutture pubbliche di ricarica, è previsto un voucher dal valore di 50 euro utilizzabile presso le stazioni di ricarica convenzionate. A completare il pacchetto, un’App dedicata consente di individuare facilmente le colonnine di ricarica disponibili, ottimizzando i tempi di ricarica e garantendo una maggiore comodità agli utenti.

Un ulteriore vantaggio di e-Move è la possibilità di conoscere sin dall’inizio il prezzo di acquisto del veicolo al termine del periodo di noleggio, offrendo trasparenza e una visione chiara sulle opzioni future. Ad esempio, con e-Move è possibile guidare per 36 mesi e 30.000 km una Leapmotor T03 BEV 37.3KWH DESIGN con un canone mensile di 229€ IVA esclusa e un anticipo di 4.399€ IVA esclusa. In alternativa, è disponibile la Jeep Avenger BEV Longitude a 462€ al mese IVA inclusa, con un anticipo di 5.855€ IVA inclusa. Tutte le offerte sono consultabili sul sito e-store.leasys.com.

Per quanto riguarda le grandi aziende, il servizio può essere completamente personalizzato in base alle esigenze specifiche del cliente, garantendo soluzioni su misura per gestire al meglio flotte aziendali elettriche e massimizzarne l’efficienza operativa.

Grazie a una piattaforma digitale avanzata, i Fleet Manager possono controllare in tempo reale i consumi delle auto aziendali elettriche e distinguere le ricariche effettuate presso colonnine pubbliche, in sede o a domicilio. Questo consente una gestione trasparente dei rimborsi per le ricariche domestiche, il monitoraggio dei costi e un’ottimizzazione della flotta.

Per le aziende, è disponibile un servizio dedicato all’installazione di infrastrutture di ricarica e fornitura di wallbox connesse. Leasys e-Move si integra perfettamente con l’iniziativa “Elettrico Facile” di Stellantis, pensata per rendere la mobilità elettrica più accessibile e conveniente per tutti.