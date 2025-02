DS Automobiles e la Zecca francese uniscono le forze per celebrare il 70 ° anniversario della DS

Quando fu presentata giovedì 6 ottobre 1955, sotto la volta maestosa del Grand Palais al Salone dell’automobile di Parigi, la DS divenne immediatamente un fenomeno. Progettata da Flaminio Bertoni, stilista, scultore e pittore di talento assistito da un team di designer, la DS è tanto rivoluzionaria quanto elegante con le sue linee e innovazioni all’avanguardia. Anche la sua tecnologia affascina, grazie al talento di due uomini.

Verrà creata una moneta unica in argento da 10 EURO che raffigura una DS 19 del 1955 specchiata con una DS 23 del 1975

Il primo, André Lefèbvre, ingegnere aeronautico di formazione, è un fervente sostenitore della trazione anteriore, ma anche dell’aerodinamica, della leggerezza e della concentrazione del peso. Il secondo, Paul Magès, ingegnere autodidatta, è il creatore dell’idraulica. È lui che ha inventato le famose sospensioni idropneumatiche, ma anche l’assistenza idraulica per lo sterzo, la frizione e la frenata della DS. La DS fu rivoluzionaria e si affermò rapidamente come punto di riferimento nel mondo automobilistico e trasportò diversi presidenti della Repubblica francese.

Quasi 1,5 milioni di unità di questa vettura saranno prodotte per vent’anni nel cuore di Parigi. Quasi quarant’anni dopo, il 1 ° giugno 2014, le due lettere di questa leggendaria auto sono rinate con la creazione del marchio DS Automobiles. Questa eredità della DS è oggi radicata nel DNA senza tempo del marchio, che si ispira a essa per progettare modelli che incarnano l’arte francese del viaggio. E così la storia continua. In occasione del 70 ° anniversario della sua antenata, DS Automobiles collabora con la Zecca francese per emettere una moneta da collezione e celebrare così questa icona automobilistica del XX secolo.

“Il mondo dell’automotive e la zecca francese hanno in comune un gusto particolare per la bellezza e l’innovazione tecnica. Ci è sembrato naturale celebrare il 70° anniversario di un veicolo leggendario: la DS, un’opportunità unica per mettere in mostra l’esperienza delle nostre organizzazioni. Gli appassionati apprezzeranno tutti i riferimenti incentrati sulle monete di questo evento di raccolta, “ ha dichiarato Marc Schwartz – CEO della Zecca francese.

“Il nostro marchio DS Automobiles si fonda su un’eredità eccezionale, quella della DS 19 nata 70 anni fa. In un mondo automobilistico in rapida evoluzione, continuiamo a portare avanti i valori di innovazione, eccellenza e avanguardia che costituiscono il DNA di questa leggendaria auto. La DS è diventata un must per i collezionisti di auto, che apprezzeranno senza dubbio la nostra partnership con la Zecca francese, i cui oltre 1.100 anni della storia ne fanno l’istituzione più antica di Francia. Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione in aiuto della nostra storia comune e della pubblicazione di questa moneta speciale”, ha dichiarato Xavier Peugeot – Amministratore Delegato di DS Automobiles.

Questa prima moneta commemorativa in argento da 10 EURO raffigura una DS 23 prodotta nel 1975, i cui fari girevoli, un’altra innovazione di questa leggendaria auto, illuminano la parte anteriore della moneta. La luce è prodotta con un intelligente colore oro per un contrasto sorprendente. Sotto, come un riflesso, vediamo la DS originale del 1955. Entrambe le versioni simboleggiano lo sviluppo del design della DS. Sul lato del testo, troviamo il nome “DS” e “1955”, l’anno del primo modello accompagnato dal riferimento “RF” République Française, ma anche l’anno della moneta “2025”. Questa moneta da collezione è presentata in una cartella che ripercorre la storia della DS in immagini.

Un tema autentico comune nelle collezioni della zecca francese, le denominazioni in argento da 10 EURO presentano un design uniforme sul retro: il valore nominale della moneta circondato da un ramo di quercia e alloro. Evocando l’abbreviazione dell’Euro, tutto è circondato da una serie di linee che rappresentano la Francia. Come una pietra angolare, questo retro comune ti consente di creare una collezione di monete da 10€ che abbraccia diversi argomenti della zecca francese. Questo design evoca in modo immaginario lo spirito del volante a forma di X dell’abitacolo della N°8, la nuova ammiraglia di DS Automobiles svelata il 12 dicembre.

“Sono davvero felice di presentare questa moneta dedicata al 70 ° anniversario della DS, un’auto che mi affascina e mi sta particolarmente a cuore, soprattutto perché ne possiedo una anch’io. La DS è un vero simbolo del design e del savoir-faire francese, con le sue linee uniche e il suo comfort rivoluzionario. Nel progettare questa moneta, ho voluto riflettere questa eleganza e innovazione che ha impressionato generazioni e diventare una leggenda, “ ha dichiarato Joaquin Jimenez – Incisore generale della zecca francese.

Limitata a 5.000 esemplari e venduta a 15€, questa nuova moneta sta diventando un oggetto da collezione o un regalo speciale. DS Automobiles e la Zecca francese invitano appassionati, collezionisti, fan, esteti e curiosi allo stand DS al salone Retromobile, dal 5 al 9 febbraio. La partnership tra queste due organizzazioni sarà onorata e la moneta sarà disponibile per la vendita. Inoltre, sabato 8 e domenica 9 febbraio , dalle 14:00 alle 15:00, Joaquin Jimenez, incisore generale della Zecca francese e creatore di questa moneta eccezionale, sarà presente allo stand DS per discutere con il pubblico e rispondere alle richieste di autografi. Da domani la moneta sarà disponibile per la vendita anche sul sito ufficiale della Zecca francese.

Oltre a questa superba moneta da 10 EURO, la collezione DS French Mint verrà ampliata con nuove denominazioni il 3 giugno 2025. Come parte del programma, ci saranno due monete in argento massiccio, una moneta in oro pregiato per collezionisti esigenti e uno speciale miniset DS con monete francesi in circolazione.