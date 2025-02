Tarik Yaou nominato Direttore di Jeep Francia

Novità importanti per Jeep in Francia: Tarik Yaou è stato nominato direttore del brand nel paese. Inizialmente consulente di strategia aziendale a Londra, Tarik Yaou ha iniziato la sua carriera nel settore automobilistico diciassette anni fa unendosi ai team Opel in Francia, prima di assumersi la responsabilità delle vendite e dello sviluppo. Rete di mercato nordafricana per Opel con sede a Francoforte, poi Africa e Regione del Medio Oriente dal Marocco. Nel 2021, Tarik Yaou è tornato in Francia come Direttore Regionale di Opel, poi Direttore Vendite di Jeep Francia. Il 1° febbraio 2025 è stato nominato Direttore di Jeep Francia, rispondendo a Xavier Duchemin, Direttore di Stellantis Francia.

Dopo due anni come Direttore Vendite, Tarik Yaou è stato nominato Direttore di Jeep Francia

“Vorrei rendere omaggio al lavoro svolto da Guillaume de Boudemange negli ultimi tre anni”, commenta Tarik Yaou. “Tra il 2022 e il 2024, le immatricolazioni Jeep in Francia sono raddoppiate e tutti i modelli della gamma sono stati elettrificati. In un contesto particolarmente complesso, in cui sono in atto profondi cambiamenti, il mio obiettivo è preservare questa dinamica del marchio Jeep, continuando al contempo a sostenere la redditività della nostra rete. Il 2025 si preannuncia come un’avventura autentica, con lanci di prodotti che daranno nuova linfa al marchio e rafforzeranno la nostra posizione sul mercato. »

