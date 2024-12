Peugeot: il CEO Linda Jackson ottiene il prestigioso President’s Trophy

La CEO di Peugeot, Linda Jackson, ha ricevuto il President’s Trophy dalla Guild of Motoring Writers, che celebra il suo straordinario contributo all’industria automobilistica globale. Istituito nel 1991 da Lord David Strathcarron durante il suo mandato di presidente della Guild, il President’s Trophy celebra coloro che hanno ottenuto un successo eccezionale nell’automobilismo internazionale. Ogni anno, il presidente della Guild, in consultazione con il comitato della Guild, seleziona un vincitore la cui carriera incarna risultati e influenza straordinari.

Con oltre 40 anni di esperienza nel settore, Linda Jackson ha ricoperto ruoli in tutto il settore. In particolare, ruoli finanziari e commerciali presso Jaguar, Land Rover e Rover Group, dove è passata da Regional Financial Manager per Rover Europe alla fine degli anni ’90 a European Sales Finance Director per MG Rover Group fino alla fine dell’anno 2004, prima di entrare a far parte di Groupe PSA nel 2005. Da lì, ha lavorato come Finance Director di Citroën UK e poi di Citroën France, dal 2009 al 2010. È diventata Managing Director di Citroën UK e Irlanda nel luglio 2010 prima di assumere un ruolo globale come CEO di Citroën nel 2014. Nel 2020, Jackson ha assunto il suo attuale ruolo di CEO di PEUGEOT.

Da quando ha assunto la guida, ha guidato l’ambiziosa transizione di Peugeot verso l’elettrificazione, assicurando al marchio un posto di leader nella mobilità elettrica. Peugeot offre ora la più ampia gamma di veicoli elettrici della sua categoria, con nove autovetture elettriche e tre veicoli commerciali leggeri elettrici, con la nuova E-3008 come uno degli ultimi modelli ad aggiungersi alla gamma.

Sotto la guida di Linda Jackson, il marchio ha annunciato il programma Allure Care di 8 anni che offre ai clienti tranquillità quando acquistano una Peugeot elettrica. Il marchio si è anche affermato come il marchio leader di e-LCV nel Regno Unito, esemplificando l’impegno di PEUGEOT verso l’elettrificazione e l’ambizione di essere il leader elettrico in Europa.

Riflettendo sul suo riconoscimento, Linda Jackson ha commentato: “È un onore ricevere il President’s Trophy dalla Guild of Motoring Writers. In Peugeot, stiamo reinventando l’aspetto di un marchio automobilistico sostenibile, con un chiaro focus su elettrificazione, valore per il cliente e innovazione. Il nostro obiettivo è essere in prima linea nel passaggio del settore all’elettrico, creando un marchio che risuoni con i conducenti di oggi e di domani”.

Jackson si unisce a un elenco d’élite di precedenti vincitori, tra cui leggende del motorsport e icone dell’automotive come David Richards CBE (2022), Sir Lewis Hamilton (2020), Paddy Hopkirk MBE (2019) e Sir Frank Williams (2017). Il riconoscimento di Jackson consolida la sua posizione tra questi pionieri, sottolineando il suo impatto eccezionale sul panorama automobilistico globale.

Il presidente della Guild, Nick Mason, ha commentato: “La straordinaria leadership di Linda Jackson presso Peugeot e nei suoi ruoli precedenti è una testimonianza della sua visione, innovazione e dedizione all’eccellenza”. “È ancora raro vedere donne nelle posizioni più alte nei produttori di automobili, e Linda Jackson ha ispirato una nuova generazione di leader nel processo. Sotto la sua guida, Peugeot ha raggiunto nuove vette, e la sua influenza si estende ben oltre il marchio, ispirando il progresso in tutto il settore automobilistico.” “La Guild of Motoring Writers è lieta di onorare i suoi successi con il President’s Trophy 2024. È un riconoscimento che riflette il suo straordinario contributo all’automobilismo e alla leadership.”