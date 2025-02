Fiat Grande Panda: ecco il nuovo spot di lancio con Shaggy

La nuova Fiat Grande Panda arriva negli showroom italiani con un prezzo di lancio di 16.950 euro, accompagnata da una campagna pubblicitaria che il CEO di Fiat, Olivier Francois, definisce “rivoluzionaria”. Nel presentare lo spot, Francois ha sottolineato l’approccio innovativo di Stellantis nel marketing, dichiarando: “Abbracciamo la rilevanza culturale e puntiamo su strategie di comunicazione di impatto. Con ‘Pandastic’, abbiamo combinato entrambi gli elementi”.

Fiat Grande Panda: ‘Pandastic’ è il nuovo spot con il cantante Shaggy

Fiat ha scelto il cantante Shaggy come volto della campagna per un motivo ben preciso: il suo successo mondiale Boombastic, uscito nel 1995, ha lasciato un segno nella cultura pop. A trent’anni di distanza, Fiat ha deciso di reinterpretarlo per catturare l’attenzione della generazione X di oggi, rievocando un’icona musicale che ha segnato un’epoca. Questa strategia punta a rafforzare il legame emotivo tra il pubblico e la nuova Grande Panda, un’auto dal forte appeal.

Il termine Bombastic richiama non solo il celebre brano di Shaggy, ma anche il Boombox, lo scomparto integrato nella plancia della Grande Panda, situato di fronte al passeggero. Inoltre, rappresenta un modo giocoso per descrivere l’energia e il carattere della nuova vettura Fiat. Parlando della realizzazione dello spot, il CEO Olivier Francois ha spiegato: “Chi meglio di Joseph Kahn per dirigere il video musicale? Gli abbiamo lasciato carta bianca, senza storyboard o strategie complesse. Il risultato? Un video che non ha alcun senso, ed è proprio questo il suo punto di forza.”

Per rafforzare il legame con la cultura pop, Fiat ha coinvolto anche Lavbbe, nota creator e star di TikTok. Shaggy, già protagonista della campagna Fiat 500X nel 2019 insieme a Sting per i 120 anni del marchio, torna ora come volto della Grande Panda, consolidando il suo legame con il brand.