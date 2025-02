Dodge, un necessario passo indietro sull’elettrificazione completa delle muscle car

La storica casa americana, da pochi anni all’interno del gruppo Stellantis, è pronta a far ruggire nuovamente i suoi motori tradizionali con l’arrivo della Charger Sixpack, che sarà disponibile nelle concessionarie entro l’estate del 2025. Dopo un anno turbolento, Dodge conferma il lancio di questa nuova versione con motore a combustione interna, che affiancherà la Charger Daytona elettrica, già in fase di distribuzione.

Entrambi i modelli hanno fatto il loro debutto nel marzo 2024, ma i riflettori si sono concentrati soprattutto sulla variante EV, il cui lancio, inizialmente previsto per l’estate scorsa, è slittato. Dodge, come molti altri brand automobilistici, sta spingendo verso l’elettrificazione, ma senza trascurare gli appassionati delle muscle car tradizionali, ancora legati alle emozioni di un motore endotermico. Questa strategia di doppio binario mira a soddisfare sia chi cerca l’innovazione sia chi desidera mantenere viva la tradizione delle auto ad alte prestazioni.

Il 2024 è stato un anno complicato per Dodge e per gli altri marchi di Stellantis negli Stati Uniti, con un calo significativo delle vendite. I concessionari hanno attribuito la colpa all’ex CEO Carlos Tavares, accusato di aver accelerato il declino di brand iconici come Dodge, Jeep, Ram e Chrysler. Nel frattempo, Stellantis ha cercato di ristabilire la fiducia del suo network distributivo. Jeff Kommor, responsabile delle vendite negli States.

La Charger Sixpack sarà equipaggiata con il potente motore Hurricane I-6 biturbo da 3,0 litri, disponibile in due varianti: una da 420 CV e un’altra più spinta da 550 CV. Sarà inoltre proposta in versione sia due porte che quattro porte, proprio come la Daytona elettrica, con la possibilità di aggiungere la trazione integrale. Anche se Stellantis non ha ancora ufficializzato una data di lancio precisa, si ipotizza che la prima consegna possa avvenire entro metà giugno 2025.

Il dibattito tra elettrico e benzina resta acceso, ma una cosa è certa: Dodge non ha intenzione di abbandonare il DNA delle muscle car, indipendentemente dal tipo di alimentazione. L’affetto per le Dodge “old school” non svanisce.