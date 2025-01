Stellantis torna al Salone dell’auto di Chicago 2025

Ci saranno tante cose da fare e da vedere al Chicago Auto Show, in particolare da Stellantis, una delle più grandi case automobilistiche partecipanti, con veicoli di Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Fiat e Alfa Romeo. Per la prima volta, la nuovissima Dodge Charger Daytona e la Jeep Wagoneer S, entrambe veicoli elettrici a batteria, saranno sulla pista Chicago Drives Electric. Con il ritorno del Camp Jeep, che celebra il suo 20° anniversario al Chicago Auto Show, i partecipanti al salone dell’auto potranno provare corse da brivido su un percorso fuoristrada interattivo.

Stellantis con tante novità sarà tra i protagonisti del Salone dell’auto di Chicago 2025

Con così tanti veicoli e interessanti display interattivi da vedere, lo spettacolo sarà sicuramente una gradita tregua dal freddo di Chicago. Lo spettacolo si terrà dall’8 al 17 febbraio al McCormick Place. La nuovissima Jeep Wagoneer S è il primo veicolo elettrico a batteria (BEV) globale del marchio, che offre capacità 4xe, credenziali prestazionali impressionanti, un design aerodinamico elegante e tecnologia all’avanguardia. Il nuovo SUV di medie dimensioni vanta prestazioni esaltanti con 600 cavalli per un’accelerazione fulminea da 0 a 100 km orari di 3,4 secondi e un’autonomia di oltre 300 miglia.

La Wagoneer S sarà presentata per la prima volta al Chicago Auto Show. I consumatori potranno effettuare test drive gratuiti durante le giornate di apertura al pubblico sulla pista Chicago Drives Electric. Un nuovo allestimento per la Wagoneer S sarà annunciato al Chicago Auto Show alle 9:50 CST nell’esposizione Jeep.

La nuova Dodge Charger Daytona segna l’inizio di una nuova era per le muscle car americane, essendo la prima BEV del marchio. Con 670 cavalli, è la Dodge più veloce e potente di sempre, accelerando da 0 a 60 mph in 3,3 secondi e coprendo il quarto di miglio in circa 11,5 secondi. Mantiene il carattere distintivo di Dodge grazie al rivoluzionario sistema di scarico Fratzonic Chambered Exhaust, che emette un suono da vera muscle car. La gamma offrirà trazione integrale di serie e diverse opzioni di propulsione, con modelli elettrici e a combustione in arrivo.

Il Camp Jeep celebra il suo 20° anniversario al Chicago Auto Show, dopo aver offerto quasi 600.000 giri di prova dal 2005. Quest’anno, oltre 35.000 partecipanti potranno vivere un’esperienza rinnovata con nuove entusiasmanti attrazioni. Tra le novità, il Off-Camber Bridge, un ponte lungo 75 piedi e alto 12, che mette alla prova la guida su tre ruote con un’inclinazione del 25%. Inoltre, per la prima volta a Chicago, sarà possibile interagire con i concept Jeep dell’Easter Jeep Safari, tra cui Gladiator High Top e Wrangler Low Down. Infine, il Crevasse, un passaggio stretto di 45 gradi, dimostrerà la capacità estrema dei veicoli Jeep.

Per Stellantis presente anche il nuovo Ram 1500 Ramcharger, con 690 miglia di autonomia e un innovativo sistema ibrido in serie, il cui telaio sarà esposto per mostrare la batteria e il generatore.

Il Ram 1500 Ramcharger è equipaggiato con una batteria da 92 kWh e un generatore di bordo da 130 kW, che alimentano i moduli di azionamento elettrico: 250 kW all’anteriore e 238 kW al posteriore. Il sistema eroga 663 cavalli e oltre 615 lb-ft di coppia, garantendo una capacità di traino leader della categoria fino a 14.000 libbre e una portata massima di 2.625 libbre. Sarà disponibile nella seconda metà dell’anno.

Per il 2025, i Ram 1500 e Ram Heavy-Duty sono stati notevolmente aggiornati, con il debutto del Ram 1500 RHO, che offre il miglior rapporto cavalli/prezzo tra i pick-up ad alte prestazioni fuoristrada. Al Chicago Auto Show, i visitatori potranno ammirare la gamma completa di pick-up Ram, noti per la loro innovazione e premiati per le loro capacità off-road.

La Chrysler Halcyon, una straordinaria concept car, offre una visione per il futuro del marchio Chrysler. La combinazione di tecnologia senza soluzione di continuità e prestazioni elettriche a batteria del concept funziona in armonia con un design esterno puro e aerodinamico che incorpora ingegnosamente elementi aerodinamici. Le caratteristiche principali della concept car includono il tettuccio con cerniera a farfalla e le portiere laterali in stile red carpet che lavorano in sintonia per creare una sensazione di aria aperta e per fornire un facile accesso dentro e fuori dal veicolo. Gli interni sono realizzati con materiali sostenibili al 95%, tra cui i loghi ad ala Chrysler realizzati con CD musicali frantumati e riciclati. I sedili posteriori si ritraggono nell’area del bagagliaio, mostrando la visione futura dei sedili Stow ‘n Go.

La Fiat 500e è il veicolo perfetto per gli abitanti di Chicago, alimentato da una batteria elettrica che offre quasi 150 miglia di autonomia, più che sufficienti per coprire una settimana di pendolarismo per andare al lavoro e fare commissioni. Compatta, divertente da guidare e facile da parcheggiare, la 500e offre un impressionante spazio di carico. È dotata di tecnologia moderna, tra cui un caricabatterie wireless per telefono, Apple CarPlay e Android Auto wireless e un touchscreen Uconnect 5 da 10,25 pollici con navigazione. Con una varietà di finiture e combinazioni di colori tra cui scegliere, tra cui la nuova Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition, questa BEV made in Italy unisce stile, eleganza e artigianalità.

Infatti, il team di progettazione Fiat ha realizzato la 500e con la stessa meticolosa attenzione ai dettagli e la stessa dedizione alla qualità che ci si aspetta da una collezione di moda. La BEV per passeggeri più leggera sul mercato, la 500e è dotata di una batteria da 42 kWh con un tempo di ricarica di Livello 2 (11 kW) di 4,5 ore. Sotto il cofano, la 500e è spinta da un motore elettrico con una potenza di 117 cavalli e 162 lb.-ft. di coppia, che consente di passare da 0 a 30 mph in meno di 3,0 secondi.

Sempre a proposito di Stellantis Chrysler celebra il 20° anniversario dell’innovativo sistema di sedili e vani portaoggetti Stow ‘n Go. Introdotto per la prima volta per l’anno modello 2005, sono stati venduti 5 milioni di minivan con il sistema Stow ‘n Go esclusivo della categoria, che ha “sconvolto” il settore 20 anni fa.

La Chrysler Pacifica Stow ‘n Go Challenge metterà alla prova i partecipanti al Chicago Auto Show e li sottoporrà a un test cronometrico per vincere premi e scoprire quanta attrezzatura da viaggio può essere rapidamente stivata in un minivan Chrysler Pacifica equipaggiato con Stow ‘n Go. La sfida si svolgerà sabato e domenica, 8, 9, 15 e 16 febbraio, dall’apertura alla chiusura del salone. Situato nell’esposizione Chrysler nella South Hall di McCormick Place, l’ingresso alla Challenge è gratuito. Il minivan in primo piano sarà la Chrysler Pacifica Family Adventure Vehicle (FAV) Edition 2025.

Il Chicago Auto Show 2025 offrirà ai partecipanti l’opportunità di mettersi al volante di una varietà di veicoli per un test drive all’aperto. I test drive si svolgono tutti i giorni. I partecipanti, con una patente di guida valida, possono iscriversi ai test drive gratuiti.