Alfa Romeo: ecco quali saranno le maggiori novità per il 2025

Il 2025 sarà un anno ricco di novità per Alfa Romeo. La casa automobilistica del Biscione dopo il lancio sul mercato della nuova entry level Junior che ha già registrato più di 20 mila ordini punta ad essere sempre più protagonista del mercato in questo anno iniziato da poco più di un mese. La novità più importante ovviamente riguarda il lancio della nuova Stelvio, seconda generazione del SUV di segmento D il cui debutto è previsto nel corso dei prossimi mesi con la probabile presentazione a giugno e l’apertura degli ordini in autunno.

Nuova Alfa Romeo Stelvio e le altre novità della casa automobilistica del Biscione per il 2025

La nuova Stelvio subirà un cambio radicale di design e tecnologia. Il modello nascerà su piattaforma STLA Large e verrà prodotto a Cassino. Si preannuncia uno stile ancora più da SUV con alcuni elementi di design visti già con la nuova Junior tra cui targa centrale, fari sottili, scudetto chiuso. Al posteriore una inedita firma a V anticipata in un teaser dallo stesso Biscione caratterizzerà il SUV. Sempre nel 2025 potremmo avere nuovi indizi importanti a proposito della nuova Alfa Romeo Giulia che debutterà nel 2026.

Ciò potrebbe avvenire sotto forma di teaser o foto spia del prototipo. Ma come dicevamo le novità di Alfa Romeo per il 2025 non finiscono qua. Infatti nel corso dell’anno assisteremo al debutto di Junior Q4 in tutti i mercati Italia compresa. Al momento l’ultima aggiunta della gamma del Biscione ha debuttato solo in alcuni mercati.

Infine segnaliamo che sempre nel 2025 è previsto anche un aggiornamento del SUV di segmento C Alfa Romeo Tonale che probabilmente riceverà qualche piccola modifica che lo renderà più vicino nello stile al resto della gamma del Biscione. In particolare si dovrebbero segnalare alcune modifiche nella parte anteriore e alcune migliorie dal punto di vista tecnologico. Questo allo scopo di rilanciare le vendite dopo il piccolo calo registrato dal SUV nel 2024.