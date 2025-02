Citroen, ambizioni britanniche: la gamma rinnovata a caccia di un posto di rilievo

Con l’obiettivo di rafforzare la propria posizione e aumentare la quota di mercato nel 2025, Citroen si prepara a un anno di grandi novità, con il lancio di un portafoglio completamente rinnovato.

A sottolineare questa trasformazione è stato Greg Taylor, Direttore Generale di Citroen UK, durante una recente conferenza con i concessionari, dove ha dichiarato con entusiasmo: “Citroën è tornata”. Un messaggio che il marchio ha ribadito anche nel corso della presentazione ufficiale della nuova C3 Aircross e delle versioni aggiornate di C4 e C4X.

L’anno scorso Citroen ha registrato una quota di mercato del 1,56% nel Regno Unito, un lieve calo rispetto all’1,63% del 2023. Tuttavia, se si guarda indietro nel tempo, il marchio vantava numeri ben più solidi: nel 2015, ad esempio, la sua quota era del 3,04%. Taylor ha spiegato ad AM-Online che il brand ha tutte le carte in regola per riconquistare la sua posizione di rilievo: “Quando diciamo che siamo tornati, intendiamo che abbiamo l’opportunità concreta di rafforzare la nostra presenza nel Regno Unito. Citroën ha una storia straordinaria ed è sempre stata sinonimo di innovazione, introducendo tecnologie rivoluzionarie nel mondo dell’auto. Tuttavia, negli ultimi anni la nostra gamma è invecchiata e ora è il momento di rilanciare”.

A titolo di esempio, Taylor ha ricordato che l’attuale C3 è arrivata oltre otto anni fa, mentre la prima generazione di C3 Aircross è arrivata circa un anno dopo. Ora, però, entrambi i modelli verranno sostituiti da nuove versioni entro la fine del 2024, insieme alle rinnovate C4 e C4X. In più, la gamma vedrà l’arrivo della nuova C5 Aircross.

Quello che sta accadendo in casa Citroen è un evento raro nel settore automobilistico: un completo rinnovamento della gamma nell’arco di un solo anno. Taylor ha evidenziato che questo permetterà di garantire una coerenza stilistica tra tutti i modelli, grazie a un design moderno e armonizzato, cosa difficile da ottenere nei cicli di sviluppo tradizionali.

Ma non si tratta solo di estetica: Citroen sta riportando in primo piano l’innovazione. Un esempio è l’introduzione delle sospensioni Advanced Comfort, che per la prima volta saranno disponibili anche nella gamma B-SUV del marchio. Inoltre, la nuova linea di vetture offrirà un’ampia scelta di propulsori, tra cui motorizzazioni elettriche a batteria, ibride e benzina. Taylor ha sottolineato: “Abbiamo una gamma completa di modelli, un’ampia scelta di motorizzazioni, prezzi molto competitivi e allestimenti ricchi di dotazioni. Tutti questi elementi ci permetteranno di attrarre più clienti e rafforzare la nostra presenza”.