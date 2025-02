Fiat Multipla 2026: ecco quale potrebbe essere il prezzo di partenza

Fiat Multipla 2026 è la prossima novità per quanto riguarda la gamma di Fiat. Ora che finalmente si è saputo quali sono i prezzi di Fiat Grande Panda in Italia si pensa già a quello che potrebbe essere il listino prezzi della prossima novità di Fiat il cui debutto dovrebbe avvenire agli inizi del 2026. Questi non sono stati ancora resi noti, ma si potrebbero facilmente ricavare facendo riferimento a quelli della Fiat Grande Panda e anche a quelli delle sorelle Citroen C3 Aircross e Opel Frontera.

Ecco quanto potrebbe costare la nuova Fiat Multipla 2026 in versione ibrida e in quella elettrica

La Fiat Multipla 2026 potrebbe essere posizionata vicino alla sua controparte tedesca in termini di prezzo, con una stima di partenza intorno ai 24.900 euro per la versione ibrida, rappresentando un aumento di circa 6.000 euro rispetto alla Panda. Per quanto riguarda la versione completamente elettrica, il costo potrebbe salire fino a 29.900 euro, allineandosi così al prezzo della C3 Aircross e della nuova Opel Frontera nelle loro varianti ecologiche.

La nuova Fiat Multipla 2026 si distinguerà per dimensioni generose, con una lunghezza prossima ai 440 centimetri, rendendola un’auto spaziosa e versatile. Tra le configurazioni disponibili, potrebbe esserci anche una versione a sette posti, che grazie a una terza fila di sedili offrirà maggiore capacità di trasporto per famiglie numerose o per chi ha bisogno di più spazio. Questo aspetto la renderà un’opzione particolarmente interessante per chi cerca un veicolo pratico senza rinunciare al comfort.

Dal punto di vista estetico, la Multipla erediterà molte delle linee vincenti della Grande Panda, un modello che ha già ricevuto consensi per il suo design moderno e funzionale. Proprio per questo motivo, è plausibile che la nuova Multipla riscuota un grande successo sul mercato.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la variante ibrida sarà equipaggiata con un motore 1.2 da 136 cavalli, offrendo prestazioni superiori rispetto alla Grande Panda, che monta un’unità da 100 cavalli. La versione completamente elettrica, invece, disporrà di una potenza di 113 cavalli, confermando l’impegno di Fiat nella transizione verso una mobilità più sostenibile. Con queste caratteristiche, il futuro del marchio torinese appare promettente e all’insegna dell’innovazione. Vedremo dunque cos’altro emergerà nel corso dei prossimi mesi a proposito di questa auto e soprattutto se finalmente avremo una data esatta per quanto riguarda il suo debutto.