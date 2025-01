Jeep potrebbe aver deciso di non usare più il nome Cherokee

Jeep Cherokee è indubbiamente uno dei modelli più popolari tra quelli che hanno fatto parte della gamma della casa automobilistica americana nel corso della sua lunga storia. La vettura ha contribuito a rendere popolari i SUV ed è stata un successo tra i consumatori. Tuttavia, Stellantis ha aumentato i prezzi e le vendite sono prevedibilmente crollate.

Jeep potrebbe decidere di cambiare nome al Cherokee con la vettura che prenderà il suo posto e che sarà lanciata entro fine anno

Il modello è stato interrotto definitivamente nel 2023, senza essere sostituito da una versione aggiornata, ma Stellantis non ha esitato a esprimere il desiderio di un suo eventuale ritorno. Questo sembra ora più vicino, poiché l’azienda ha recentemente rivelato piani per l’introduzione di “tre nuovissime auto Jeep”. La scelta delle parole è interessante e lascia intendere che il famoso nome Cherokee potrebbe non essere utilizzato per il prossimo SUV di medie dimensioni del marchio.

Non è la prima volta che Stellantis opta per una denominazione alternativa, visto che in passato il modello era stato definito “New Mainstream UV [Utility Vehicle]”. Questo cambio di rotta sembra essere una novità, dato che in precedenza il CEO di Jeep, Antonio Filosa, aveva suggerito che il crossover avrebbe mantenuto il nome storico di Cherokee. Sebbene non ci sia una conferma ufficiale, il dirigente aveva dichiarato a Car & Driver che si poteva “probabilmente indovinare come si chiamerà”.

Se Jeep ha davvero deciso di non usare il nome Jeep Cherokee, non sarebbe la prima volta. Quando la Cherokee XJ è stata ritirata, Jeep l’ha sostituita con la Liberty. È sopravvissuta per due generazioni, prima di essere sostituita dalla Cherokee KL del 2014. L’uso di questo nome legato alla Cherokee Nation che è la più grande tribù Cherokee riconosciuta a livello federale negli Stati Uniti ha sollevato spesso critiche e dibattiti, tanto che molte squadre sportive che usavano questo nome hanno deciso di cambiarlo.

I nativi americani non gradiscono l’utilizzo del nome per auto, squadre o altro considerandolo estremamente offensivo. Anche a Jeep era stato chiesto di rinunciare. Al momento però al momento la casa americana non ha ancora preso una decisione. Queste recenti dichiarazioni secondo alcuni però potrebbero rappresentare un indizio che alla fine anche la casa americana di Srellantis farà a meno di questo nome.

Nel 2021, la Cherokee Nation ha richiesto a Jeep di interrompere l’uso del loro nome per il modello. Tuttavia, l’azienda ha rifiutato la richiesta, dichiarando che i nomi dei suoi veicoli sono stati scelti con attenzione nel corso degli anni per rendere omaggio e celebrare i nativi americani, onorando la loro nobiltà, abilità e orgoglio. Il futuro della Cherokee, o di un modello che ne prenderà il posto, è ancora incerto, ma si prevede che entrerà in produzione entro la fine dell’anno, con motorizzazioni sia benzina che ibride disponibili.