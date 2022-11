Jeep Liberty sarà il nome di un futuro modello?

Jeep Liberty potrebbe presto essere pronta per un revival, dato che Jeep ha depositato questo nome presso l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO). La domanda è stata depositata il 17 novembre 2022 ed è stata depositata nella categoria dei veicoli come classe primaria. La mossa può sembrare strana poiché la casa americana dovrebbe già detenere i diritti per Liberty. Ma una rapida occhiata ai regolamenti dell’USPTO rivela che un marchio non scade fintanto che rimane in uso continuato.

Jeep Liberty: la casa americana ha depositato il nome usato fino a 10 anni fa, ecco le ipotesi per il suo utilizzo

In effetti sono passati proprio 10 anni da quanto la casa americana ha smesso di usare questo nome. Nel 2002, Jeep voleva una maggiore differenziazione tra Cherokee e Grand Cherokee, quindi la prima fu ribattezzata Jeep Liberty. Jeep ha costruito due generazioni di Liberty prima di rinunciare al modello.

Ci sono tre motivi per cui Jeep potrebbe voler mantenere il nome. Potrebbe essere semplicemente che Jeep non vuole che nessun altro marchio utilizzi questo nome. Una seconda ipotesi è che il nome Jeep Liberty possa venire utilizzato per un futuro SUV elettrico. Del resto anche Avenger e Recon sono nomi già impiegati dalla casa americana negli scorsi decenni e che adesso saranno utilizzati per futuri modelli.

L’ultima ipotesi è che Jeep decida di usare questo nome al posto di Cherokee a causa delle polemiche con la Cherokee Nation che aveva fatto sapere di non essere contenta che Jeep usasse il suo nome. Sul momento la casa americana si era detta disponibile a cambiare nome ma poi non si parlò più di questa ipotesi. Dunque il nome Jeep Liberty potrebbe di nuovo essere utilizzato in sostituzione di Cherokee.

