Antonio Filosa sarà il nuovo capo di Stellantis?

Antonio Filosa, attuale Chief Operating Officer (COO) di Stellantis per il Nord America, è indicato come uno dei candidati più probabili per assumere la guida dell’intero gruppo Stellantis. Grazie alla sua vasta esperienza gestionale, alla visione strategica a livello globale e alle competenze dimostrate nei mercati emergenti, Filosa è visto come una figura capace di affrontare le sfide future dell’azienda. Il recente successo ottenuto sotto la sua leadership negli Stati Uniti rappresenta un ulteriore elemento a suo favore.

Tra i possibili eredi di Carlos Tavares quello di Antonio Filosa pare al momento uno dei più caldi

Filosa è entrato a far parte di Stellantis nel gennaio 2021 come membro del Top Executive Team e, a partire dall’ottobre 2024, ha ricoperto il ruolo di COO per il Nord America. Prima di questo incarico, da novembre 2023, è stato CEO del marchio Jeep, dove ha svolto un ruolo cruciale nello sviluppo globale di questo iconico brand di SUV, consolidandone il posizionamento nei mercati chiave. La combinazione di competenza, esperienza e risultati raggiunti potrebbe posizionarlo come una scelta strategica per guidare Stellantis verso nuovi orizzonti.

Prima di assumere l’incarico in Nord America, Antonio Filosa ha svolto il ruolo di Chief Operating Officer di Stellantis per il Sud America, dove ha avuto un impatto determinante nel consolidare e ampliare la presenza del marchio Jeep nella regione. Durante il suo mandato, ha implementato strategie che hanno permesso al brand di rafforzarsi in un mercato competitivo, contribuendo significativamente alla sua crescita e popolarità. Grazie alla sua leadership, il Brasile si è affermato come il più grande mercato per Jeep al di fuori degli Stati Uniti, diventando un esempio di successo per l’espansione del marchio nei mercati internazionali. Questo risultato è stato reso possibile attraverso una combinazione di innovazioni di prodotto, adattamento alle esigenze locali e una forte attenzione alle dinamiche di mercato regionali.

Antonio Filosa ha svolto un ruolo cruciale nello sviluppo strategico di Stellantis in Sud America, con una particolare attenzione agli investimenti e al rafforzamento della rete di fornitori locali. Tra i suoi risultati principali spicca la creazione di un parco fornitori a Pernambuco, dove vengono prodotti tre modelli Jeep destinati al mercato latinoamericano. Questo progetto, da lui promosso, ha contribuito significativamente all’aumento delle vendite e a una marcata riduzione dei costi operativi, grazie allo sviluppo della produzione locale e alla razionalizzazione delle risorse di approvvigionamento.

La carriera di Antonio Filosa, iniziata nel 1999 nel Gruppo Fiat, è caratterizzata da una vasta esperienza internazionale, che include ruoli chiave nella produzione, logistica e gestione dei fornitori. Ha guidato lo stabilimento Fiat Chrysler di Betim in Brasile ed è stato responsabile degli acquisti presso Fiat Automoveis SA. Dal 2016 al 2018 ha ricoperto il ruolo di CEO per FCA in Argentina e successivamente è diventato COO per l’America Latina, entrando nel Consiglio Esecutivo di FCA.

Con un Master in Ingegneria al Politecnico di Milano, un Executive MBA in Brasile e una formazione in gestione della supply chain, Filosa unisce competenze tecniche e manageriali. La sua conoscenza dei mercati globale e il successo nelle vendite in Nord America lo rendono un forte candidato per la leadership di Stellantis.