Peugeot ha lanciato oggi i nuovi 3008 e 5008 in Medio Oriente

Peugeot ha presentato oggi i suoi nuovi SUV 3008 e 5008 in Medio Oriente, lanciando entrambi i modelli in un evento esclusivo a Dubai, Emirati Arabi Uniti. Combinando design audace, tecnologia avanzata e funzionalità versatile, i nuovi 3008 e 5008 rafforzano l’impegno della casa automobilistica del Leone nel fornire veicoli che esemplifichino fascino, emozione ed eccellenza.

Con un evento esclusivo a Dubai debuttano in Medio Oriente le nuove Peugeot 3008 e 5008

Peugeot è da tempo riconosciuta per il suo approccio innovativo al design e all’ingegneria automobilistica, radicato nel ‘Power of Allure’, creando veicoli che affascinano con la loro estetica sorprendente e l’attenzione ai dettagli. Con un impegno incrollabile per l’esperienza di guida, PEUGEOT fonde tecnologia all’avanguardia, dai sistemi avanzati di assistenza alla guida alle interfacce intuitive dell’i-Cockpit, con una lavorazione artigianale superiore per garantire che ogni modello offra un viaggio senza pari.

La nuova Peugeot 3008 sfoggia una silhouette fastback dinamica e aerodinamica, offrendo una moderna reinterpretazione dello stile SUV. All’interno, presenta il Panoramic i-Cockpit, con uno schermo HD da 21 pollici curvo e galleggiante progettato per migliorare la centralità del conducente mantenendo l’accessibilità dei passeggeri. Sistemi avanzati di sicurezza e assistenza alla guida, tra cui il cruise control adattivo con funzionalità stop-and-go e il sistema VisioPark 360°, assicurano un’esperienza di guida elevata che privilegia sia le prestazioni che la sicurezza. Questo veicolo unisce prestazioni potenti a un’aerodinamica ottimizzata per una guida più fluida ed efficiente.

La nuova Peugeot 5008 ridefinisce il segmento dei SUV a sette posti con un design che combina proporzioni potenti e dettagli ridefiniti. Il suo interno spazioso e adattabile è progettato per le famiglie, offrendo configurazioni di sedili modulari per un massimo di sette passeggeri, mantenendo al contempo un ambiente sofisticato e high-tech. L’avanzato Panoramic i-Cockpit®, dotato anche di uno schermo HD da 21 pollici e di illuminazione ambientale personalizzabile, migliora il senso di comfort e connessione all’interno dell’abitacolo. Imponente nello stile, piena di spazio e audacia, la posizione di guida migliorata della Nuova 5008 e le caratteristiche di alta gamma offrono un’esperienza di guida eccellente e le prestazioni di una gran turismo.

Le nuove Peugeot 3008 e 5008 sono dotate di un potente motore a benzina turbocompresso da 1,6 litri che eroga 180 CV, abbinato a un cambio automatico a 6 velocità. Questo motore unisce prestazioni robuste ed efficienza, allineandosi perfettamente all’impegno del marchio nel creare veicoli che offrano stile, innovazione e versatilità. Entrambi i modelli sono dotati di tecnologia all’avanguardia che riflette l’ambizione di PEUGEOT di fornire veicoli che spingono i confini in termini di design e prestazioni. Le nuove 3008 e 5008 evidenziano la continua dedizione del marchio nel creare veicoli che soddisfano le esigenze dei conducenti moderni, fondendo stile, innovazione e versatilità in ogni dettaglio.

Thomas Odier, Managing Director of French Brands presso Stellantis Middle East, ha affermato: “Con il lancio delle nuove 3008 e 5008 in Medio Oriente, siamo orgogliosi di presentare modelli che incarnano perfettamente l’impegno di Peugeot per l’innovazione del design, il piacere di guida e la soddisfazione del cliente. Questi veicoli rappresentano un audace passo avanti per i marchi, riflettendo la nostra visione per il futuro della mobilità nella regione, con lo stile e le prestazioni con cui i nostri clienti si collegano immediatamente”.