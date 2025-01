Peugeot 5008 Hybrid: viaggio nella magia dei Giardini della Costa Azzurra

La Costa Azzurra è il tempio glamour della Francia, dove si vivono le emozioni della Dolce Vita in salsa transalpina. Qui la Peugeot 5008 Hybrid si è concessa un’immersione nella natura, su iniziativa della casa madre, scoprendo la magia di scorci ambientali paradisiaci, che si fissano come diapositive nel cuore.

Il viaggio è stato organizzato con cura maniacale, per gustare al meglio ogni chilometro percorso, guadagnando un repertorio fotografico di altissima qualità. Meta di pellegrinaggio sono stati gli spazi verdi di quella riviera, baciata da un clima che ha permesso alla passione botanica di osare, toccando il suo diapason nei giardini della Costa Azzurra, diventati nel tempo perla e memoria della biodiversità mondiale.

Dei 75 giardini accessibili al pubblico, 13 sono certificati come “eccezionali”, e si prestano anche per creare le più esclusive fragranze di “Eau de Parfum” al mondo. Qui la Peugeot 5008 Hybrid ha affiancato la magia della lussureggiante vegetazione locale, espressa in modo fantastico in ogni periodo dell’anno, grazie al perfetto microclima, che consente questo miracolo della natura.

La scelta del 2025 per vivere l’avventura esplorativa nel segno del “leone” francese non è stata casuale. Dal 2017, infatti, con cadenza biennale si svolge il “Festival dei Giardini della Costa Azzurra“. L’anno in corso rientra nel calendario.

Con la Peugeot 5008 Hybrid, la casa d’oltralpe si è tuffata nello splendore delle esposizioni naturalistiche della riviera, dislocate in diversi comuni delle Alpi Marittime: Antibes, Cannes, Grasse, Mentone, Nizza e Monte Carlo. La festa dei colori e dei profumi effusi dalle specialità botaniche è un trionfo di magia, che anticipa in modo naturale quella del Festival del Cinema di Cannes.

Il marchio del “leone” ha deciso di viverne le atmosfere con un viaggio a bordo del suo SUV, che si è incastonato bene nelle scenario ambientale. Tanti gli scatti, per immortalare la felice esperienza, andata in scena nel segno del comfort, garantito ad ottimo livello dalla Peugeot 5008 Hybrid. Quest’auto di grande versatilità, il cui abitacolo offre tre file di sedili, asseconda al meglio le trasferte familiari. Il tuffo nei Giardini della Costa Azzurra, grazie a lei, è stato vissuto dai passeggeri in modo più rilassato, godendolo al meglio, sotto le note della “Dolce Vita” francese. A voi le immagini. Chapeau!