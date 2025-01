Alfa Romeo: entro il 2030 una novità nel segmento C

Nei giorni scorsi Alfa Romeo attraverso un’intervista rilasciata dal suo CEO Santo Ficili ha chiarito una volta per tutte che non vedremo in futuro una nuova Alfa Romeo Giulietta e nemmeno una sua erede come invece si pensava fino a qualche settimana fa. Tuttavia questo non vuol dire che non vi saranno novità nel segmento C per la casa automobilistica del Biscione.

Si tratterà dell’erede di Alfa Romeo Tonale per il quale non si esclude un cambio di nome

Infatti entro il 2030 quasi certamente è previsto un nuovo modello per Alfa Romeo in quel segmento di mercato. Questa auto prenderà il posto di Tonale che a sua volta è considerato l’erede di Giulietta. Al momento non è ancora chiaro se si tratterà di una nuova Tonale oppure se il modello avrà un nome totalmente diverso. Quello che pare certo è che si tratterà di un crossover. Alfa Romeo ha detto chiaramente che punterà su questo tipo di vettura in futuro perchè è quella che ormai i clienti di tutto il mondo desiderano.

Dunque il Biscione per aumentare vendite e quote di mercato dovrà inevitabilmente puntare su questo tipo di auto lasciando stare le berline a tre volumi e anche quelle compatte che ormai hanno sempre meno mercato a livello globale. Non a caso abbiamo saputo che anche la nuova Alfa Romeo Giulia sarà una berlina che guarderà maggiormente ai crossover come stile e forma di carrozzeria. La vettura farà il suo debutto l’anno prossimo.

Tornando all’erede di Tonale molto probabilmente sarà prodotta in Italia ma non a Pomigliano su piattaforma STLA Medium e probabilmente non sarà solo elettrica ma anche termica. Al momento però è presto per essere sicuri occorrerà attendere qualche anno per avere le idee più precise. Di certo si tratterà di un crossover dallo stile ancora più sportivo e aerodinamico rispetto al modello attuale da ciò deriverebbe la possibilità di un cambio di nome viste le grandi differenze con il Tonale attuale.