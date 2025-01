Nuova Opel Corsa OPC: sarà questo il suo design?

Nuova Opel Corsa OPC è l’ipotesi del sito francese auto-moto che ha immaginato quello che potrebbe essere il design di una futura e al momento solo ipotetica versione sportiva della futura generazione di Corsa che secondo indiscrezioni potrebbe arrivare sul mercato nel corso del 2027 venendo prodotta su piattaforma STLA Small. Al momento non sappiamo se ci sarà davvero questa versione. Infatti l’ultima volta che la casa automobilistica tedesca ha proposto la vettura è stato nel 2018. L’attuale Corsa non dispone invece di questa versione che non è nemmeno prevista per i prossimi anni.

Ecco come potrebbe apparire il design di una ipotetica nuova Opel Corsa OPC

Una nuova Opel Corsa OPC sarebbe naturalmente la classica ciliegina sulla torta della gamma della rinnovata city car di Opel che sicuramente anche in futuro continuerà ad avere un ruolo molto importante nella futura gamma del brand tedesco di Stellantis. La precedente generazione della Corsa OPC montava un motore turbo da 1.6 litri, in grado di sviluppare una potenza di 207 CV, offrendo prestazioni sportive e una guida dinamica. Il possibile ritorno di questa variante potrebbe introdurre una configurazione simile, magari con un incremento di potenza e un’ottimizzazione dell’efficienza, rendendola ancora più competitiva nel segmento delle hot hatch.

Per quanto riguarda la prossima generazione della Corsa, il modello subirà un leggero aumento delle dimensioni, arrivando a circa 4,10 metri di lunghezza. Questo cambiamento segue le attuali tendenze di mercato, che puntano a city car più spaziose e versatili, migliorando il comfort degli occupanti senza sacrificare la maneggevolezza.

Parallelamente, Opel sta valutando l’introduzione di una versione elettrica della Corsa a un prezzo più accessibile, con l’obiettivo di rendere la mobilità a zero emissioni più alla portata di un pubblico ampio e incentivare la transizione verso l’elettrico. Vedremo dunque se ci sarà davvero spazio per una versione di questo tipo nella futura gamma del mitico modello.