Opel Corsa Yes: nuova edizione speciale colorata per la compatta tedesca

Opel Corsa passa da un successo all’altro. Secondo i dati di immatricolazione del 2024 dell’Autorità federale per i trasporti, è la piccola auto più venduta in Germania per il quarto anno consecutivo . Tuttavia, questo non è un motivo per cui Opel debba adagiarsi sugli allori. Piuttosto, il produttore sta ora rendendo la piccola auto bestseller ancora più attraente per i clienti, con la nuova edizione speciale Opel Corsa Yes. Dopo il successo dell’edizione Yes dell’anno scorso, gli acquirenti di Corsa possono ora scegliere tra tre colori esclusivi.

Opel Corsa Yes: la nuova edizione speciale in Eukalyptus Green, Kobalt Blue e Kiss Red può essere ordinata online

In Eukalyptus Green, Kobalt Blue e Kiss Red, l’agile piccola auto è ancora più accattivante. Inoltre, numerose caratteristiche della linea di allestimento GS di livello superiore sono incluse di serie a un prezzo interessante e questo mentre i clienti possono scegliere tra batteria elettrica, ibrida a 48 volt o efficiente motore a combustione. Per prezzi a partire da € 24.130 in Germania, i clienti di Corsa YES possono facilmente configurare e ordinare la variante desiderata online in pochi clic. Ciò significa che alla domanda se esista un piccolo eroe quotidiano alla moda, come nella pluripremiata campagna pubblicitaria, la risposta è semplice : “Yes, of Corsa!”

“La nostra Opel Corsa è ultramoderna, entusiasmante e, se lo si desidera, completamente elettrica. Una piccola auto che si adatta ai tempi e a cui i clienti dicono ‘Yes of Corsa!’ con convinzione. Con la nuova edizione speciale Yes, stiamo portando una ventata di aria fresca nel segmento. A prezzi interessanti, gli amanti della Corsa possono guidare un’auto con un carattere particolarmente forte e ben equipaggiata. E il modo per arrivarci è molto semplice: online da casa in pochi clic”, ha affermato Patrick Dinger, responsabile di Opel Germania.

L’aspetto elegante della Opel Corsa Yes è ulteriormente esaltato dal tetto nero di serie, così come dal Blitz nero sull‘Opel Vizor e dal marchio Corsa sul retro. Il modello speciale limitato è dotato anche di cerchi in lega bicolore da 16 pollici di serie. Gli accenti negli interni che si abbinano al rispettivo colore esterno sono forniti da decori in verde, blu o rosso. I sedili sportivi neri multi-regolabili aumentano il comfort per il conducente e il passeggero anteriore. Sono inclusi anche il pacchetto comfort con riscaldamento multi-stadio dei sedili per i sedili della prima fila e un volante in pelle riscaldato.

Chi cerca un piacere di guida a zero emissioni locali e particolarmente elegante può scegliere la Opel Corsa Electric YES a partire da € 30.985. Oltre all’efficiente pompa di calore, il veicolo elettrico a batteria è disponibile opzionalmente con un caricabatterie di bordo trifase da 11 kW.