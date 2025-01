Il ritorno di una Peugeot 205 “next gen” sarebbe un colpo di scena molto gradito

Se c’è un’auto iconica degli anni Ottanta che merita di essere riportata in vita, quella è senza dubbio la Peugeot 205. Immaginate un ritorno trionfale di questa leggenda su quattro ruote, capace di suscitare lo stesso entusiasmo che ha generato la compatta Renault 5 E-Tech. Quarant’anni dopo, una nuova rivalità tra i due modelli potrebbe riaccendere il cuore degli appassionati e riportare in scena la competizione tra i marchi francesi più seguiti e amati.

Per una ringiovanita Peugeot 205, Stellantis avrebbe tutti gli strumenti necessari per produrne una versione moderna e a costi contenuti. Con l’utilizzo delle piattaforme Smart Car, CMP e della futura STLA Small, uniti ai motori elettrici che spaziano da 113 a 280 CV, l’azienda potrebbe facilmente dar vita a un’auto elettrica performante, seguendo l’esempio di altri modelli a zero emissioni già presenti nella gamma Stellantis.

Il rendering qui in basso, tra i numerosissimi, sognanti, ci regala un’anticipazione della 205 GTI in chiave moderna, ed è un vero piacere vederla. Eccola con le linee originali, ma con un tocco di modernità che la rende irresistibile. Con un design così rinnovato, sarebbe facile immaginare una vera e propria ondata di prenotazioni.

Pensate a una 205 T16 da 280 CV, con trazione anteriore e una messa a punto speciale. Nient’altro che un sogno ad alta prestazione che potrebbe montare lo stesso motore dell’Alfa Romeo Junior Veloce o della futura Lancia Ypsilon HF, capace di scattare da 0 a 100 km/h in soli 5,9 secondi. Si potrebbe persino prevedere una versione ibrida leggera da 136 CV potrebbe essere un’alternativa perfetta, differenziandosi ulteriormente dalla R5, che non offre una variante parzialmente elettrica.

Peugeot, però, non sembra avere piani concreti per il ritorno della 205, nonostante il successo della strategia di rilancio adottata da Renault. Il piano di Luca de Meo continua con la nuova Renault 4 e culminerà nel 2026 con la Twingo elettrica. Per ora, Peugeot si sta concentrando sul miglioramento delle versioni elettriche della sua attuale gamma, come l’E-208, l’E-308, l’E-3008, l’E-4008 e l’E-5008. Ma, a dire il vero, queste vetture non sembrano entusiasmanti quanto la concorrenza.