Nuova Peugeot 205: sfida all’ultimo sangue con Renault R5

Peugeot 205 è una delle auto più amate tra quelle che nel corso della storia della casa automobilistica del Leone hanno fatto parte della sua gamma. Di tanto in tanto ci si domanda se in futuro ci potrà essere ancora spazio per un modello di questo tipo nella gamma della casa francese di Stellantis. Il designer Francesco Iavarone, conosciuto su Instagram con il nickname @_if_design, ha provato a chiedersi come sarebbe una nuova generazione del celebre modello dando vita a una creazione digitale di una possibile nuova Peugeot 205 in versione elettrica.

Ecco quale aspetto potrebbe avere una nuova Peugeot 205 nel caso di ritorno sul mercato

Questo concept, del tutto non ufficiale, è stato condiviso dalla popolare community di car.design.trends, proponendo un restyling audace della celebre hatchback francese degli anni Ottanta. La reinterpretazione mescola l’estetica classica dell’originale con elementi stilistici moderni, ispirandosi a veicoli innovativi come il Tesla Cybertruck e la Hyundai Santa Fe.

La nuova Peugeot 205 ideata da Iavarone conserva alcuni dettagli distintivi della 205 originale, come gli iconici accenti rossi, che vengono però reinventati in chiave contemporanea grazie all’uso di strisce LED all’avanguardia. A questi si aggiungono fari dall’estetica “artiglio”, un richiamo nostalgico che si integra con il design futuristico. Per quanto riguarda la parte tecnica, l’idea prevede un sistema di trazione basato su motori elettrici collocati direttamente nei mozzi delle ruote, una scelta innovativa che sottolinea l’approccio visionario e tecnologico di questo concept.

Appare evidente che una vettura di questo tipo finirebbe per sfidare in una battaglia all’ultimo sangue la recente Renault R5. Chissà che al Leone non venga voglia di progettare un qualcosa di simile per il suo futuro per poter davvero sfidare ad armi pari i cugini francesi di Renault.