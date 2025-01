Giorgio Vinciguerra è il nuovo numero uno di Opel in Italia

Nell’ambito di un’ampia riorganizzazione interna di Stellantis Italia, volta a rafforzare la struttura del gruppo e affrontare le sfide future del mercato automobilistico, è stata annunciata la nomina di un nuovo Direttore del Brand Opel per il nostro Paese. Il ruolo è stato affidato a Giorgio Vinciguerra, manager catanese di 52 anni, laureato in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università di Catania.

Vinciguerra vanta un’esperienza ventennale nel settore automotive, maturata in diverse aziende di rilievo sia a livello nazionale che internazionale. Ha avviato il suo percorso professionale nel 1999 all’interno di società di noleggio auto, per poi approdare nel 2001 in Fiat, dove ha ricoperto incarichi nel settore Sales. Successivamente si è trasferito in Germania, dove è diventato Country Manager per i marchi Fiat e Abarth. Ha poi assunto ruoli di responsabilità in Jeep e Alfa Romeo Germania, fino a diventare Head of Fleet Sales in FCA per l’area EMEA. Prima della sua recente nomina come Managing Director di Opel Italia, ha ricoperto la posizione di Area Operation Manager per Jeep nell’area Enlarged Europe.

Giorgio Vinciguerra avrà il compito di consolidare e potenziare la presenza di Opel nel mercato italiano, lavorando per accrescere il valore del marchio e sfruttare al massimo le opportunità di crescita. La sua gestione sarà particolarmente strategica in un periodo di importanti novità di prodotto, con il rinnovamento completo della gamma SUV del brand tedesco. Tra le sfide principali che dovrà affrontare ci sono l’aggiornamento del popolare Opel Mokka, il debutto del nuovissimo Opel Frontera e il lancio della seconda generazione dell’Opel Grandland, modelli chiave per il posizionamento del marchio.

L’obiettivo principale della sua nomina è quello di rafforzare l’immagine del brand e aumentarne la quota di mercato in Italia, assicurando una crescita stabile e sostenibile. Inoltre, il suo lavoro sarà fondamentale per consolidare ulteriormente il ruolo di Opel all’interno del gruppo Stellantis, facendo leva sull’innovazione e sulle nuove strategie di prodotto per conquistare nuovi clienti e fidelizzare quelli già esistenti.

Un ulteriore obiettivo è rafforzare Opel, proiettandola verso il futuro della mobilità. Già oggi, il marchio del fulmine propone una gamma completa di vetture e veicoli commerciali, tutti disponibili con motorizzazioni elettriche, garantendo un’autonomia a zero emissioni che può raggiungere fino a circa 700 km. Questa offerta si affianca alle opzioni termiche e ibride, fornendo soluzioni su misura per ogni esigenza. Giorgio Vinciguerra subentra a Federico Scopelliti, il quale, dopo aver ottenuto risultati eccezionali alla guida di Opel, si dedicherà al lancio e allo sviluppo del brand Leapmotor in Italia.