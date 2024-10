Ferrari GTO Legacy Tour: i video sulle celebrazioni della mitica supercar

La Ferrari GTO del 1984 è una delle supercar più iconiche e amate di sempre. Il suo fascino inebriante la fa entrare immediatamente nel cuore di tutti, ritagliandole sempre uno spazio di primo piano al suo interno. Quest’anno si festeggia il 40esimo anniversario della sua nascita. Per onorare al meglio l’importante ricorrenza anagrafica, la casa di Maranello ha organizzato un evento speciale che, negli scorsi giorni, ha animato diversi luoghi italiani.

Sul web impazzano i video dedicati a questo appuntamento commemorativo, battezzato Ferrari GTO Legacy Tour. Dal 1° al 4 ottobre, qualche fortunato ha avuto la felice visione di 24 esemplari della nobile specie, nel suggestivo scenario delle Dolomiti. Un fatto più unico che raro.

Incontrare una sola creatura di questa razza è già difficile, anche nei raduni più prestigiosi, figurarsi vederne alcune decine raccolte insieme. Non poteva esserci modo migliore per spegnere le 40 candeline del modello, considerato da tutti come una delle “rosse” più entusiasmanti di sempre.

Foto Ferrari

Questa vettura, come abbiamo riferito in un’altra circostanza, ha aperto il filone delle supercar in serie limitata, poi proseguito con le varie F40, F50, Enzo, LaFerrari. Ora si attende una nuova discendente della prestigiosa stirpe, il cui debutto è previsto a breve.

Il rendez-vous iniziale per i partecipanti del Legacy Tour è stato in Val Rendena. Poi il resto dell’immersione nella tela dolomitica. Infine il corteo si è diretto allo stabilimento di Maranello, dove le Ferrari GTO intervenute sono tornate a respirare l’aria di casa. Dopo la visita aziendale, da parte degli equipaggi, è stato il turno della passerella conclusiva sul Circuito di Fiorano. Qui le “rosse” vengono collaudate e sviluppate, prima dell’ingresso in listino.

Nella pista di casa, i tanti esemplari del modello intervenuti all’evento celebrativo si sono concessi un’immersione negli ambienti di famiglia, per riannodare i fili storici e geografici della passione, con la magia aggiuntiva di una delle auto più belle, entusiasmanti e coinvolgenti di tutti i tempi. Chapeau GTO! Chapeau regina!