Una Ferrari 400 Superamerica è Best of Show a Cavallino Classic Middle East 2024

Gli organizzatori di Cavallino Classic Middle East 2024 comunicano la lista delle auto vincitrici del prestigioso concorso d’eleganza internazionale, andato in scena negli scorsi giorni sull’isola di Yas Marina, ad Abu Dhabi. Qui si sono radunate tante Ferrari speciali, provenienti da tutti gli Emirati Arabi Uniti e non solo.

Il trofeo più ambito è stato portato a casa dall’americano Kevin Cogan, proprietario di una splendida 400 Superamerica del 1961 (telaio numero 2841), che ha vinto il Best of Show 2024. A farle compagnia, nella lunga lista delle auto destinatarie di riconoscimenti, anche queste altre opere d’arte della casa di Maranello, i cui nomi sono accompagnati dai rispettivi premi messi in cassa:

Twelve Cylinder Award – Ferrari F512 M del 1991 – #99689

The Supercar Award – Ferrari Enzo del 2005 – #125308

The Ferrari Award – Ferrari 288 GTO del 1985 – #52739

La Dolce Vita Award – Ferrari FF del 2015 – #207676

The Eight Cylinder Award – Ferrari F355 F1 Spider del 1999 – #116270

The Chairman Award – Ferrari F50 del 1996 – #105081

The Ferraristi Award – Ferrari SF90 Spider del 2024 – #313364

A 19 vetture partecipanti è andato l’ambito Platinum Award, assegnato agli esemplari del marchio che hanno superato a pieni voti l’esame dei giudici. La consegna dei premi ai vincitori, nel ricordo dei 30 anni di Ferrari in Medio Oriente, è avvenuta a cura di Luigi Orlandini (Chairman & CEO di Cavallino Inc.), insieme a Enrico Galliera (Vicepresidente Commerciale e Marketing della casa emiliana) e ad Enzo Mattioli Ferrari, nipote di Piero e diretto discendente del Commendatore, che da poco detiene una quota della società organizzatrice.

Quella di Abu Dhabi è stata una grande festa rossa, con un ricco ventaglio di auto del “cavallino rampante”, alcune delle quali davvero molto esclusive. Il successo dell’evento è l’ennesima testimonianza dell’amore per le auto di Maranello, che non conosce confini. In ogni angolo del mondo il marchio emiliano riunisce sotto le note della passione, della tecnologia e della bellezza. Una bella storia umana, sportiva, ingegneristica e artistica, che celebra l’eccellenza del Made in Italy, al più alto livello.

