Se Alfa Romeo ha fatto marcia indietro sulla completa elettrificazione è (anche) merito degli Americani

Inizialmente, come ricorderemo, Alfa Romeo aveva pianificato di completare la sua transizione verso l’elettrico entro il 2027, con l’Alfa Junior che sarebbe stato l’ultimo modello a combustione interna. Tuttavia, ci sono stati recenti cambiamenti nei piani strategici, e a influire su questa decisione è stato in parte il mercato americano.

Chris Feuell, responsabile di Alfa Romeo per il Nord America, ha parlato chiaramente dei cambiamenti in un’intervista con Automotive News, spiegando che il marchio italiano sta evolvendo verso una strategia “multi-energia” invece di un approccio esclusivamente elettrico.

Secondo Feuell, il passaggio esclusivo ai veicoli elettrici a batteria sarebbe stato problematico, in particolare per la rete di concessionari negli Stati Uniti. “Abbiamo circa 110 concessionari nella nostra rete statunitense, e sarebbe molto difficile per loro sopravvivere con un portafoglio composto solo da BEV”, ha commentato, rendendo evidente la necessità di un’offerta diversificata per rispondere alle diverse esigenze dei clienti.

Già a ottobre dello scorso anno, l’allora amministratore delegato di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, aveva anticipato questa possibile virata. Durante una conversazione con Auto Express, aveva suggerito che il nuovo capo del marchio, Santo Ficili, avrebbe avuto l’opportunità di abbandonare la strategia di esclusiva elettrificazione, con modelli come la Stelvio e la Giulia che, inizialmente, erano concepiti esclusivamente in versione elettrica.

La ragione di questa flessibilità è che entrambi i modelli utilizzeranno la piattaforma STLA Large, progettata per ospitare sia motori elettrici che a combustione interna, consentendo quindi una più ampia varietà di motorizzazioni.

Un esempio di come questa piattaforma possa essere utilizzata è la Dodge Charger, che sarà disponibile con motori a benzina a sei cilindri in linea, pur condividendo la stessa architettura. A confermare il cambiamento di rotta è stato, confermando ogni indiscrezione, Santo Ficili, che in una recente intervista con L’Argus ha rivelato che, sebbene la nuova Stelvio sarà lanciata quest’anno con un motore completamente elettrico, Alfa Romeo sta già lavorando a una versione ibrida del modello. Un discorso simile vale anche per la Giulia che vedrà anche nuove motorizzazioni e una carrozzeria evoluta in un crossover.