Nuova Alfa Romeo GTV: con Giulia che diventa un crossover il suo ritorno diventa attuale?

Nuova Alfa Romeo GTV è un modello di cui negli scorsi anni si è parlato molto anche per via di alcune dichiarazioni dell’ex CEO del Biscione Jean-Philippe Imparato che aveva anticipato il possibile arrivo di una berlina coupè di grandi dimensioni e che aveva anche detto che la nuova Giulia avrebbe auto un design più simile ad un crossover. Nei giorni scorsi l’ipotesi di Giulia in stile crossover sembra essere tornata in auge, con le dichiarazioni rilasciate alla stampa francese dal nuovo numero uno di Alfa Romeo Santo Ficili.

Il cambio di design di Giulia potrebbe favorire l’arrivo di una nuova Alfa Romeo GTV?

Di conseguenza più di qualcuno pensa che questa trasformazione di Giulia con la futura generazione possa riaprire le porte in futuro per il ritorno di un modello mitico come appunto una nuova Alfa Romeo GTV. Ovviamente al momento si tratta di una suggestione e anche il nome non è detto che sarà proprio questo potendo benissimo chiamarsi in un’altra maniera. Ma l’ipotesi di arrivo di un simile modello nella gamma del Biscione potrebbe avere senso con la trasformazione di Giulia che sembra ormai certa o quasi.

Una nuova Alfa Romeo GTV potrebbe avere la forma di una berlina coupè a 4 porte ad altissime prestazioni che si andrebbe a collocare al top della gamma del Biscione accanto al nuovo grande SUV in arrivo nel 2027. Il suo debutto comunque non è così scontato. Molto dipenderà da come nel frattempo saranno andate le cose sul mercato per i nuovi modelli che verranno lanciati nei prossimi anni. Dopo Tonale e Junior nel 2025 è la volta della nuova Alfa Romeo Stelvio che debutterà entro fine anno e poi l’anno prossimo quello della nuova Giulia. Nel 2027 infine dovrebbe trovare spazio nella gamma del Biscione anche un nuovo grande SUV di quasi 5 metri di lunghezza.

Nuova Alfa Romeo GTV

Se le cose per il Biscione andranno bene con questi modelli allora entro il 2030 l’ipotesi di una nuova GTV potrebbe prendere davvero piede. Qui vi mostriamo un paio di render degli scorsi anni che immaginavano così lo stile del futuro modello del Biscione che comunque deve ancora essere confermato ufficialmente.