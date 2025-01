Nuova Jeep Renegade: avrà anche motore termico e la vedremo nel 2027

Nuova Jeep Renegade che qui vi mostriamo in un celebre render di qualche tempo fa è uno dei modelli che in futuro faranno parte della gamma della casa automobilistica americana di Stellantis. Il suo debutto comunque non avverrà molto presto. Di certo per la presentazione di questa vettura dovremo aspettare almeno un paio di anni dato che il suo debutto è previsto nel corso del 2027.

La nuova Jeep Renegade non arriverà prima del 2027 e sarà multi energia

Al momento della nuova Jeep Renegade sappiamo ben poco. La vettura utilizzerà la piattaforma STLA Small o la smart car. Su questo sarà presa una decisione a breve. La vettura sarà venduta in tutto il mondo Stati Uniti compresi. Una notizia che abbiamo appreso di recente è che questo SUV contrariamente a quanto si era ipotizzato in precedenza non sarà solo elettrica al 100 per cento. Infatti all’interno del gruppo Stellantis vi è stato un cambio di strategia e l’auto dunque avrà anche versioni con motori termici. Non sappiamo se saranno solo ibridi o se ci sarà spazio anche per un motore a benzina. Questo lo scopriremo più avanti man mano che ci avvicineremo al debutto della nuova Jeep Renegade.

La nuova Jeep Renegade, rispetto alla versione attuale, presenterà un incremento delle dimensioni, con l’obiettivo di distinguersi ancora di più dalla Jeep Avenger. Quest’ultima, più orientata all’uso urbano, ha caratteristiche che la rendono ideale per la città, mentre la Renegade di nuova generazione sarà progettata per offrire prestazioni off-road più accentuate, con una maggiore capacità di affrontare terreni difficili.

Con questo nuovo modello, Jeep punta a conquistare un pubblico più ampio, proponendo una vettura che, pur evolvendosi, manterrà tutte le caratteristiche distintive del marchio. Non solo dal punto di vista estetico, ma anche in termini di prestazioni, in particolare per quanto riguarda le capacità di guida off-road, che rimarranno un punto di forza fondamentale. La nuova Jeep sarà quindi pensata per attrarre non solo gli appassionati del brand, ma anche nuovi clienti alla ricerca di un veicolo versatile e capace di affrontare diverse situazioni.

Durante il 2025, ci aspettiamo di scoprire ulteriori dettagli e aggiornamenti su questo modello, in un anno che si preannuncia particolarmente interessante per il marchio americano, con il lancio della nuova Jeep Compass, un altro modello destinato a portare novità nel segmento.