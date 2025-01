Opel Combo, disponibile per l’ordine dalla scorsa primavera, si fa notare grazie ad un frontale di nuova concezione che include il caratteristico volto del marchio Opel Vizor. Sono inoltre presenti tecnologie di punta come i fari adattivi Intelli-Lux Matrix antiriflesso e numerosi sistemi di assistenza che rendono i tragitti quotidiani più facili e, soprattutto, più sicuri. D’ora in poi, il furgone compatto sarà ancora più versatile: i clienti Opel possono ora scegliere Combo anche come pratico veicolo a trazione integrale in due lunghezze di veicolo. Opel Combo 4×4, sviluppato in collaborazione con il rinomato specialista della trazione integrale Dangel, soddisfa le massime esigenze in termini di flessibilità e sicurezza. Sia in un ambiente urbano, su percorsi fuoristrada impegnativi o su salite ripide: il nuovo Combo 4×4 colpisce per la sua tecnologia innovativa e l’equipaggiamento intelligente.

Il nuovo Combo Cargo 4×4 è dotato di un sistema di trazione integrale intelligente che si attiva automaticamente quando necessario. Non appena il veicolo rileva una perdita di aderenza, la trazione integrale si attiva, garantendo una distribuzione ottimale della potenza motrice. La potenza dell’efficiente turbodiesel da 96 kW (130 CV), che funziona in combinazione con un cambio automatico a otto velocità, non viene distribuita tra gli assi anteriore e posteriore come con una trazione integrale convenzionale. Nell’Opel Combo 4×4, l’asse posteriore elettrico fornisce la coppia aggiuntiva per la propulsione. Ciò significa che il nuovo Combo 4×4 garantisce sempre sicurezza e controllo ottimali, anche in condizioni di guida difficili.

Tuttavia, il sistema di trazione integrale non è l’unica caratteristica che rende il nuovo Combo 4×4 il compagno ideale nei cantieri edili e sui terreni impraticabili. Il suo design robusto tiene conto anche di requisiti “impegnativi”. Tra questi, parafanghi speciali per motore, cambio e serbatoio del carburante e 90 millimetri in più di altezza da terra rispetto alle sue controparti FWD. La versione a trazione integrale è disponibile nelle lunghezze del veicolo L1 (4.401 millimetri) e L2 (4.751 millimetri).

Come per tutti i modelli, anche Opel attribuisce grande importanza all’approccio “Greenovation” dell’azienda con Combo 4×4, ovvero allo sviluppo di soluzioni per il risparmio di risorse. Un altro punto forte del nuovo Opel Combo 4×4 è il sistema di supporto elettrico. Il veicolo ha un pacco batteria da 48 volt autosufficiente con una capacità di 4,8 kWh. Il sistema consente due modalità selezionabili con diverse coppie dell’asse posteriore. Ciò significa che il nuovo Combo 4×4 può massimizzare la sua efficienza e le sue prestazioni. La ricarica autonoma garantisce anche l’alimentazione di energia al sistema di trazione integrale.

Per rendere più piacevoli i viaggi di lavoro quotidiani, Opel ha ulteriormente migliorato l’abitacolo e la maneggevolezza ergonomica dell’ultima generazione di Combo, rendendoli ancora più intuitivi. I sistemi di infotainment con due schermi a colori da 10 pollici consentono funzioni grafiche, multimediali e di connettività all’avanguardia. Gli smartphone compatibili possono essere collegati e caricati in modalità wireless con Apple CarPlay e Android Auto. In alternativa, i conducenti possono utilizzare il proprio smartphone come sistema di infotainment tramite l’innovativa stazione per smartphone e azionarlo utilizzando i pulsanti del volante.

Inoltre, il furgone compatto offre, a seconda della variante, fino a 18 sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia. Il clou è il Dynamic Surround View. Il sistema è composto da due telecamere, una sopra le porte posteriori e l’altra sotto lo specchietto retrovisore esterno del passeggero. Le immagini catturate dalle telecamere vengono visualizzate nel nuovo specchietto retrovisore digitale. Durante la guida, il conducente può vedere l’area dietro la parte posteriore; se attiva la leva degli indicatori di direzione, può vedere l’angolo cieco che normalmente si trova sul lato.

Dotato di tecnologie avanzate ed estremamente spazioso, il Combo diventa un eroe quotidiano per un’ampia gamma di attività. E grazie all’attivazione automatica 4×4, all’assistenza elettrica e alla maggiore altezza da terra, il Combo Cargo 4×4 affronta senza sforzo salite ripide e terreni difficili e accidentati.