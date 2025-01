Fiat Grande Panda: niente male la versione Abarth

Fiat Grande Panda Abarth è un render del famoso creatore digitale X-Tomi Design che ha deciso di immaginare quale potrebbe essere il design di un simile modello che al momento non è ancora sicuro di arrivare. Infatti se è vero che la prossima novità per la gamma di Abarth sarà un SUV, al momento non è ancora chiaro di quale modello si tratterà effettivamente. Qualcuno ipotizza che possa essere proprio la Fiat Grande Panda altri invece sono più propensi a credere che alla fine si tratterà della futura Fiat Panda Fastback che forse per il suo carattere più sportivo quasi da SUV coupè si presterebbe meglio ad avere una versione ad alte prestazioni di Abarth.

Ecco quale potrebbe essere il design di una ipotetica futura Fiat Grande Panda Abarth

Nonostante ciò sul web si moltiplicano le ipotesi relative ad una Fiat Grande Panda Abarth. Questa di X-Tomi Design infatti è solo l’ultima ipotesi che viene formulata sul web a proposito di questo futuro e al momento solo ipotetico modello. Come potete vedere nell’immagine che vi proponiamo il creatore digitale ha dato alla nuova Panda tutti gli elementi di design tipici di Abarth e il risultato è indubbiamente molto interessante.

La potenza massima del veicolo potrebbe raggiungere i 280 cavalli, un valore che si allinea con le prestazioni offerte da altri modelli di spicco del gruppo Stellantis. Tra questi troviamo l’Alfa Romeo Junior Veloce, già nota per la sua grinta, la Lancia Ypsilon HF, versione sportiva e dinamica del celebre modello, e la Fiat 600e Abarth, che rappresenta l’evoluzione elettrica ad alte prestazioni del marchio dello scorpione.

Vedremo dunque se dopo la Abarth 500e e la Abarth 600e alla fine la casa automobilistica dello scorpione deciderà di arricchire la sua gamma mettendo le mani sulla Grande Panda realizzando un modello di questo tipo nei prossimi anni.