Citroen e-C3 è l’auto elettrica dell’anno di e-Drivers.com tra le vetture compatte

Citroen e-C3 è stata eletta Auto Elettrica dell’Anno nella classe delle compatte fino a 35.000€ dai lettori di e-Drivers.com. Inoltre, la ë-C3 ha ottenuto il secondo posto assoluto. Secondo e-Drivers.com, la ë-C3 impressiona per la sua convenienza e il design pratico. Questo prestigioso premio sottolinea l’impegno di Citroën a favore di una mobilità accessibile e sostenibile.

Citroen e-C3 nominata Auto elettrica dell’anno nella classe compatta e seconda assoluta da e-Drivers.com

La Citroen e-C3 stabilisce un nuovo standard per le auto elettriche, soprattutto nel segmento B. Con un’autonomia fino a 322 km secondo lo standard WLTP e la possibilità di caricare la batteria dal 20% all’80% in soli 26 minuti, la ë-C3 è adatta sia per brevi viaggi in città che per distanze più lunghe. Il modello combina un design moderno e accattivante con il caratteristico comfort Citroën, comprese le sospensioni e i sedili Advanced Comfort. Con un prezzo di partenza di 23.900 euro, la ë-C3 rende anche la mobilità elettrica accessibile a un vasto pubblico. Ciò sottolinea l’obiettivo di Citroën di rendere accessibile la guida elettrica, senza compromettere la qualità e il comfort. Il marchio offre anche una garanzia del produttore fino a 8 anni o 160.000 chilometri con “Citroën We Care”.

“Finalmente un veicolo elettrico sotto i 25.000 euro, attraente e pratico”. “Un punto di svolta per il grande pubblico con un eccellente rapporto qualità-prezzo.” “Conveniente, completo e innovativo. Una vera svolta per i veicoli elettrici compatti”. Queste sono solo alcune delle tante parole di elogio espresse dal pubblico nel giustificare la scelta della Citroen e-C3.

Lennart Dijkstra, direttore vendite di Citroën Paesi Bassi, ha ricevuto ufficialmente il premio. Afferma: “Come premio del pubblico, questo premio è un riconoscimento fantastico per il nostro team e conferma che la Citroen e-C3 soddisfa perfettamente le esigenze dei nostri clienti. Siamo orgogliosi di offrire con la ë-C3 una mobilità conveniente, confortevole e sostenibile soluzione, che viene accolta con tanto entusiasmo.”

L’elezione dell’Auto Elettrica dell’Anno è organizzata ogni anno da e-Drivers.com, l’autorità nel campo della guida elettrica. Il caporedattore Marc Verweij sottolinea: “Ciò che rende speciali il nostro premio è che sarà il pubblico a decidere chi vince. Nessuna giuria professionale o influenze esterne, ma le esperienze reali, le preferenze e le opinioni dei guidatori e degli appassionati di auto elettriche sono centrali.” Nel 2024, sono stati espressi non meno di 23.184 voti su 34 nuovi modelli di veicoli elettrici. L’elezione ha tre categorie: la classe compatta (fino a 35.000 €), la classe media (35.000 € – 75.000 €) e la classe superiore (sopra 75.000 €). una classifica generale Con 9.177 voti, la Citroen e-C3 ha vinto in modo convincente nella classe delle compatte e ha quindi battuto anche vetture molto più costose nella classifica generale.