Nuova Fiat Pandina: con la futura generazione si confermerà sempre leader di mercato?

Come vi abbiamo scritto nelle scorse settimane, nel 2030 o giù di li arriverà sul mercato una nuova Fiat Pandina. Si tratterà della futura generazione dell’attuale Fiat Panda che continuerà fino a quell’anno ad essere prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano. La vettura dunque avrà una nuova generazione che affiancherà Fiat Grande Panda che avrà dimensioni simili a quelle attuali e che probabilmente cambierà nome definitivamente divenendo Pandina per differenziarsi maggiormente dalla Grande Panda.

Grandi aspettative nutrono i dirigenti della casa torinese sulla nuova Fiat Pandina

Di questa auto al momento sappiamo che nascerà su una nuova piattaforma e che verrà prodotta a Pomigliano insieme ad altre due auto su piattaforma STLA Small. Ovviamente il design sarà reso più in linea con quello delle più recenti auto di Fiat ed in particolare con quelle della nuova famiglia Panda che nei prossimi anni si arricchirà con l’arrivo della nuova Fiat Giga Panda e della Panda Fastback. Ovviamente anche la nuova Fiat Pandina avrà elementi di design in comune specie nella parte anteriore e in quella posteriore.

Rispetto a queste auto ovviamente cambieranno le dimensioni che per questa auto continueranno ad essere ridotte come quelle della versione attuale. Quello che in tanti si domandano e se anche con la futura generazione Panda si confermerà l’auto più venduta in assoluto sul mercato in Italia ed una delle più vendute nel suo segmento di mercato in Europa.

Molto dipenderà ovviamente dai prezzi a cui l’auto verrà proposta. Se saranno concorrenziali come quelli del modello attuale allora è probabile che anche la nuova Fiat Pandina possa continuare sulla falsariga della Panda attuale. Se invece i prezzi aumenteranno sarà difficile eguagliare i risultati del popolare modello. Anche la scelta delle motorizzazioni influirà sulle vendite. In caso di presenza della sola versione elettrica diventa difficile pensare che i numeri saranno altrettanti buoni anche se comunque parliamo del 2030 periodo in cui probabilmente le auto elettriche saranno diventate molto più popolari di adesso. Ad ogni modo nel corso dei prossimi anni, man mano che ci avvicineremo al suo lancio, avremo le idee più chiare su come sarà questa auto e che chance avrà di raccogliere nel migliore dei modi l’eredità dell’attuale versione.