Alfa Romeo: Porte Aperte all’insegna di Elettrico Facile

Alfa Romeo sta per avviare una nuova fase di innovazione e sostenibilità con un evento speciale per i futuri clienti. Sabato 25 e domenica 26 gennaio, tutte le concessionarie del marchio in Italia saranno aperte per offrire un’esperienza esclusiva, focalizzata sul mondo delle auto a “zero emissioni”. Questo evento rientra nel programma “Elettrico Facile” di Stellantis, pensato per facilitare il passaggio da veicoli a motore termico a modelli 100% elettrici.

Sabato 25 e domenica 26 gennaio, gli showroom Alfa Romeo saranno aperti per promuovere l’innovativo approccio “Elettrico Facile”

Durante l’iniziativa, i clienti avranno la possibilità di esplorare i vantaggi delle vetture elettriche Alfa Romeo, guidati da esperti Driver Expert. Questi professionisti illustreranno le caratteristiche avanzate delle BEV del marchio, evidenziando aspetti come le specifiche tecniche, il piacere di guida, il comfort e i sistemi di assistenza alla guida, per una driving experience unica, in linea con la tradizione Alfa Romeo e rispettosa dell’ambiente.

L’esperienza dei test drive, della durata di circa 30 minuti, è pensata per offrire un coinvolgimento totale e altamente informativo. Prima di iniziare, i Driver Expert si prenderanno il tempo per un’analisi approfondita delle necessità del cliente, illustrando le caratteristiche tecniche del veicolo e fornendo dettagli su come e quanto tempo occorre per ricaricare il veicolo. Durante il test drive, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare le diverse modalità di guida, scoprire le funzionalità avanzate della strumentazione di bordo e ricevere preziosi suggerimenti su come ottimizzare le prestazioni e l’efficienza delle auto elettriche Alfa Romeo. Al termine del test, o lungo il percorso, sarà effettuata una dimostrazione pratica della ricarica, per mostrare la facilità e la rapidità dell’operazione.

Il protagonista principale di questa nuova iniziativa è la Alfa Romeo Junior Elettrica, un veicolo affascinante che offre due motorizzazioni completamente elettriche: una da 156 CV con 260 Nm di coppia e una versione Veloce da 280 CV. Entrambe le versioni sono progettate per offrire uno stile di guida emozionante e sportivo, in perfetta sintonia con il DNA del marchio Alfa Romeo. Grazie alla sua batteria leggera da 54 kWh, la Junior Elettrica vanta un’autonomia di 410 km nel ciclo misto. La ricarica è altrettanto rapida: da 0 a 100% in 5 ore e 45 minuti con corrente alternata (AC) e da 20% a 80% in soli 27 minuti con ricarica rapida DC fino a 100 kW. Un perfetto equilibrio tra sportività e innovazione tecnologica elettrica.

La Junior 280 Veloce merita un’attenzione particolare per la sua capacità di incarnare l’essenza sportiva di Alfa Romeo in una vettura compatta. Questa versione si distingue per la sua agilità e il miglior comportamento su strada nella sua categoria, grazie all’introduzione di due innovazioni tecniche esclusive: il motore elettrico da 280 CV/207 kW e il differenziale autobloccante meccanico TorSen “D” di quarta generazione. Lo sterzo, estremamente diretto con un angolo di 14,6, è stato calibrato appositamente per enfatizzare le straordinarie doti di aderenza al suolo. L’assetto ribassato di 25 mm e le barre antirollio con taratura sportiva permettono un inserimento in curva preciso e rapido.

L’impianto frenante include dischi anteriori da 380 mm con pinze monoblocco a 4 pistoncini, mentre gli pneumatici da 20” sono specifici per veicoli elettrici ad alte prestazioni. Nonostante le dimensioni compatte, l’abitacolo è sorprendentemente spazioso, in grado di ospitare quattro adulti e un bagagliaio da 400 litri, il migliore della categoria. Il peso della Junior 280 Veloce, pari a soli 1.590 kg, è circa 200 kg inferiore rispetto ai principali concorrenti, grazie anche alle batterie agli ioni di litio che riducono notevolmente sia il peso che i tempi di ricarica. Inoltre, la Junior Veloce offre un sound di guida elettrico, percepibile solo all’interno, che arricchisce l’esperienza di guida, facendo percepire in modo più marcato le variazioni di accelerazione e decelerazione.

È importante evidenziare che l’approccio “Elettrico Facile” di Alfa Romeo offre un ecosistema completo di soluzioni pensate per rispondere a ogni esigenza del cliente, sia sul piano del prodotto che per quanto riguarda l’assistenza e i servizi finanziari. Questo approccio si concretizza in numerose soluzioni finanziarie personalizzabili, disponibili sia per clienti privati che per il mondo business, con tassi di interesse vantaggiosi, opzioni di noleggio flessibile e pacchetti tutto incluso.

Inoltre, i clienti possono immediatamente usufruire della nuova app Free2Move Charge, che consente di accedere al 99,9% dei 740.000 punti di ricarica pubblici in tutta Europa, con un processo di pagamento semplice e immediato. A rendere l’offerta ancora più interessante ci sono i servizi Connect PLUS, che includono una serie di soluzioni di connettività pensate appositamente per i conducenti di veicoli elettrici, come il sistema di navigazione con tecnologia EV Routing, che permette di pianificare il percorso tenendo conto delle necessarie soste per la ricarica e dei tempi di ricarica.

Inoltre, i visitatori avranno l’opportunità di scoprire tutti i dettagli di una promozione speciale, valida fino al 31 gennaio 2025, che consente di mettersi subito al volante della nuova Junior Elettrica, grazie a una proposta di finanziamento sviluppata in collaborazione con Stellantis Financial Services Italia. Ad esempio, la versione da 156 CV di Alfa Romeo Junior Elettrica può essere acquistata con una rata mensile di soli 250 euro per 48 mesi, un anticipo di circa 8.200 euro, un tasso annuo nominale (TAN) fisso del 2,99% e un TAEG del 4,01%.