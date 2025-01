Jeep: sabato 25 e domenica 26 gennaio porte aperte nelle concessionarie italiane

Tutti gli showroom Jeep in Italia accoglieranno il pubblico nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 gennaio, offrendo agli automobilisti l’opportunità di scoprire da vicino l’intera gamma di SUV del marchio, che ha chiuso un 2024 ricco di successi commerciali. Jeep Avenger si è affermato come il SUV più venduto nel Paese, posizionandosi inoltre come il terzo modello più venduto in assoluto. Anche Renegade e Compass, entrambi prodotti in Italia, hanno avuto un ruolo di primo piano nei rispettivi segmenti, confermando il forte appeal dei modelli Jeep.

Sabato 25 e domenica 26 gennaio sarà possibile conoscere da vicino la gamma di SUV Jeep

Durante l’evento sarà possibile esplorare la tecnologia e-Hybrid, che rappresenta l’ingresso nel mondo elettrificato di Jeep, un’opzione strategica per garantire agli utenti la massima flessibilità nella scelta. La Jeep Avenger e-Hybrid è dotata di un sistema mild-hybrid a 48 Volt che offre un’esperienza paragonabile a quella di un full-hybrid. Questo powertrain combina un motore termico da 100 CV con un motore elettrico da 21 kW, supportato da un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti e da un generatore di avviamento a cinghia. Il sistema garantisce una transizione fluida alla modalità elettrica, contribuendo a ridurre ulteriormente le emissioni di CO2.

La batteria agli ioni di litio da 0,9 kWh, posizionata sotto il sedile del guidatore, non compromette lo spazio interno, mantenendo lo stesso livello di abitabilità della versione a benzina. La gestione intelligente del sistema di propulsione regola l’alternanza tra modalità elettrica, ibrida e a combustione interna in base a diversi parametri, come il livello di carica della batteria (raffreddata a liquido con capacità di 17,5 Ah) e le condizioni di guida. Questo approccio versatile consente al veicolo di adattarsi perfettamente a ogni situazione: dalla silenziosità e fluidità dell’avviamento elettrico, all’efficienza della modalità ibrida durante la guida a velocità costante, fino alla potenza del motore termico per le accelerazioni più energiche.

Il sistema e-Hybrid garantisce una gestione automatica e fluida delle propulsioni elettrica, ibrida e a combustione interna, anche sui rinnovati Jeep Renegade e Compass MY24. Questi SUV montano un motore turbo GSE T4 da 1.5 litri, in grado di erogare 130 CV e 240 Nm di coppia, con elevata efficienza grazie al ciclo Miller. Il sistema ibrido integra una frenata rigenerativa per recuperare energia e un Belt Starter Generator per avvii rapidi e riduzione delle emissioni. La trasmissione include un motore elettrico P2.5 da 15 kW, ottimizzato per le marce pari, alimentato da una batteria da 48V da 17,5Ah.

Renegade MY24 introduce un cluster digitale da 10,25 pollici, infotainment avanzato da 10,1 pollici e connettività wireless. Jeep offre una gamma completa di propulsioni e configurazioni per soddisfare ogni esigenza, supportando i clienti nella transizione verso una mobilità più sostenibile attraverso una rete di concessionari specializzati.