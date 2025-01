Nuova Jeep Renegade: sarà conveniente, elettrificata e pronta per l’avventura

Dal suo debutto nel 2015, la Renegade ha svolto un ruolo fondamentale nell’ampliare l’attrattiva di Jeep per i conducenti urbani e gli acquirenti più giovani, mantenendo al contempo le robuste capacità fuoristrada che definiscono il marchio. Mentre Jeep guarda verso un futuro più elettrificato, la Renegade è destinata a subire una riprogettazione trasformativa per l’anno modello 2027. Per rimanere rilevante in un mercato in evoluzione, abbraccerà propulsori completamente elettrici e convenienza. Ecco tutto quello che sappiamo finora sulla nuova Jeep Renegade del 2027.

Ecco cosa è emerso fino ad oggi a proposito della nuova Jeep Renegade che forse vedremo nel 2027

Jeep ha annunciato che la nuova Renegade 2027 sarà sviluppata sulla piattaforma STLA Small di Stellantis, una moderna architettura modulare progettata specificamente per i veicoli elettrici (EV) di dimensioni più compatte. Questo cambiamento verso un motore completamente elettrico si inserisce perfettamente nella strategia di Stellantis di elettrificare l’intera gamma di modelli, rispondendo contemporaneamente alla crescente domanda di veicoli elettrici a prezzi più accessibili.

Con un prezzo di partenza previsto inferiore ai 25.000 euro, la nuova Jeep Renegade avrà l’obiettivo di posizionarsi come uno dei SUV elettrici più economici disponibili sul mercato statunitense, offrendo un’opzione vantaggiosa per gli acquirenti entry-level. Questo aspetto sarà cruciale per attrarre una clientela sensibile al prezzo, contribuendo a rafforzare la presenza di Jeep nel segmento in forte crescita dei veicoli elettrici, sempre più competitivo.

Uno degli aspetti più interessanti che riguarderanno la nuova Jeep Renegade 2027 è rappresentato dalla straordinaria versatilità delle sue motorizzazioni, pensate per soddisfare le diverse esigenze dei clienti e adattarsi a una varietà di mercati globali. In primo luogo, per le regioni dove i motori tradizionali a combustione interna sono ancora molto richiesti, Jeep offrirà probabilmente una versione con un motore a benzina turbocompresso. Questo tipo di motore garantirà alla Renegade di rimanere competitiva in mercati dove le infrastrutture per i veicoli elettrici sono ancora in fase di sviluppo.

Inoltre, per i clienti che desiderano una soluzione più ecologica ma non sono ancora pronti a fare il salto completo verso l’elettrico, Jeep introdurrà una variante ibrida. Questa versione ibrida, che probabilmente combinerà un motore a benzina compatto con un motore elettrico, promette di offrire una maggiore efficienza nei consumi di carburante e minori emissioni di CO2, rendendola una scelta ideale per regioni come il Sud America e l’Europa, dove la domanda di veicoli più ecologici è in crescita.

Infine, la versione completamente elettrica della Renegade si preannuncia come una delle varianti più innovative e adatte ai mercati europei e ad alcune aree degli Stati Uniti, dove le normative sulle emissioni sono sempre più severe. Questa versione sarà equipaggiata con una batteria da 44 kWh, che garantirà un’autonomia di circa 320 km, un valore perfetto per l’uso quotidiano. Inoltre, il motore elettrico offrirà una coppia istantanea che migliorerà le prestazioni soprattutto nelle manovre urbane e nella guida fuoristrada, mantenendo fede alla leggendaria robustezza e capacità off-road che hanno reso Jeep famosa nel mondo.

Anche con il suo passaggio all’elettrificazione, Jeep si impegna a mantenere la capacità off-road della Renegade. I modelli ICE, ibridi ed elettrici probabilmente includeranno caratteristiche avanzate come la trazione integrale (AWD) e il torque vectoring per migliorare la trazione su terreni difficili. I pacchetti off-road opzionali (come il Trailhawk 4xe) potrebbero includere anche una maggiore altezza da terra, protezione del sottoscocca e pneumatici speciali, consentendo alla Renegade di affrontare sia le strade cittadine che i sentieri.

La produzione avverrà verosimilmente in stabilimenti in entrambe le regioni, ottimizzati per la piattaforma STLA Small, consentendo a Jeep di produrre in modo efficiente diverse varianti di propulsori per soddisfare le esigenze dei suoi diversi mercati.

Jeep non ha ancora svelato tutti i dettagli della nuova Renegade 2027, ma sono già previste anteprime e teaser ufficiali per la fine del 2025. Questo modello di nuova generazione avrà come obiettivo quello di trovare un perfetto equilibrio tra convenienza, capacità off-road e l’adozione delle ultime tecnologie, riuscendo così ad attrarre un pubblico globale di appassionati del marchio Jeep. La Renegade, infatti, rappresenta un’icona della casa automobilistica, e il suo ritorno sarà un momento significativo, segnando un nuovo capitolo per questo SUV compatto che è stato completamente ripensato per rispondere alle esigenze future di versatilità, sostenibilità ed efficienza. Il progetto si propone di rafforzare ulteriormente il legame con i fedeli della Renegade, pur rinnovandosi per affrontare un mercato sempre più competitivo e in continua evoluzione.