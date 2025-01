Fiat Grande Panda: ecco come si presenta la versione base

Come vi abbiamo scritto nelle scorse settimane in Francia è già in vendita Fiat Grande Panda. In quel paese inoltre è stato lanciato il nuovo configuratore del modello, che consente di esplorare l’offerta e scoprire cosa è incluso nel prezzo più basso proposto dal marchio. Attualmente, i clienti francesi possono configurare esclusivamente la versione elettrica della Fiat Grande Panda, ma i primi test sui prezzi per la gemella Citroën e-C3 suggeriscono che Fiat offrirà una dotazione di serie più ampia, ma a un prezzo superiore.

Ecco cosa prevede in Francia il configuratore online per quanto riguarda la versione base di Fiat Grande Panda

In Francia, la Fiat Grande Panda ha un prezzo di 24.900 euro, 1.600 euro in più rispetto alla Citroën e-C3. Entrambi i modelli beneficiano di un bonus ecologico. La versione base della Grande Panda, di colore rosso con cerchi in acciaio da 16 pollici, ha un costo aggiuntivo di 700 euro per il cambio della vernice. Sono disponibili sette tonalità vivaci, tra cui bianco, blu, arancione, giallo, nero e verde chiaro, a conferma della scelta del marchio di ridurre la disponibilità di modelli grigi.

Il configuratore di Fiat Grande Panda in Francia prevede due versioni di equipaggiamento: Red e La Prima. Nella versione base spicca un abitacolo stilisticamente interessante con rivestimenti blu e inserti gialli e un vano portaoggetti con sportello apribile verso l’alto, che sembra interessante rispetto ad altre auto del segmento.

La dotazione comprende uno schermo strumenti da 10 pollici e un display touch da 10,25 pollici con sistema Uconnect, collegabile in modalità wireless ad Apple Carplay e Android Auto, un sistema audio con quattro altoparlanti, oltre al climatizzatore manuale, alla pioggia e alla luce. sensore, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori. Di serie anche il cavo di ricarica a spirale con potenza di 7 kW nascosto sotto uno sportellino con il logo del marchio nel frontale della Grande Panda. Per un caricabatterie di bordo con una potenza di 11 kW bisogna pagare 300 euro in più.

La versione La Prima della Fiat Grande Panda elettrica è disponibile a 27.900 euro e presenta una livrea gialla standard. La dotazione include bracciolo anteriore, navigatore, caricatore induttivo per smartphone, vetri posteriori oscurati, climatizzatore automatico e selleria esclusiva La Prima. Aggiunti anche cerchi da 17 pollici, mancorrenti sul tetto e una telecamera per la retromarcia. Il motore da 113 cavalli e la batteria da 42 kWh permettono un’autonomia fino a 320 chilometri secondo il ciclo WLTP. La Citroën e-C3 condivide lo stesso sistema di propulsione. Al momento, Fiat offre solo la versione elettrica in Francia, ma presto sarà disponibile anche una versione ibrida leggera con impianto a 48V.