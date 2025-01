Opel: un 2024 straordinario con tantissimi premi per le sue auto

Il 2024 è stato un anno straordinario per Opel sotto molti aspetti: il marchio ha celebrato il grande anniversario “125 anni di costruzione automobilistica Opel”. Allo stesso tempo, il marchio è elettrico, perché il brand di Stellantis è il primo produttore tedesco a offrire almeno una variante elettrica a batteria per ogni modello. Inoltre, negli ultimi 12 mesi ha celebrato l’anteprima di modelli completamente nuovi, come il SUV di punta Grandland, sempre elettrificato, che si è assicurato direttamente il famoso “Volante d’Oro 2024”.

Le nuove Opel Grandland, Astra e Corsa vincono numerosi premi internazionali nel 2024, un anno da ricordare per i tedeschi

La piccola vettura tedesca Corsa e la tuttofare della classe compatta Astra, tra le altre, hanno dimostrato con numerosi premi internazionali quanto siano attraenti i bestseller Opel per clienti e addetti ai lavori. E i veicoli commerciali leggeri Vivaro Hydrogen e il nuovo Movano Hydrogen dimostrano quanto siano meritevoli di premio le tecnologie di propulsione innovative.

L’introduzione di ChatGPT in molti modelli di auto e veicoli commerciali sottolinea anche come Opel renda le tecnologie più avanzate accessibili e alla portata di tutti. Per questo motivo, la prestigiosa giuria internazionale di Autobest ha recentemente assegnato al produttore il premio “Smartbest 2025”.

“La nuova Opel Grandland sta già portando il futuro automobilistico su strada”, aveva promesso qualche mese fa Florian Huettl, CEO di Opel. Su questo non può che essere d’accordo la giuria di AUTO BILD e BILD am Sonntag. Elegante, dinamica, spaziosa e, soprattutto, elettrificata in ogni versione: la nuova arrivata “made in Germany” ha convinto gli esperti con questi forti argomenti che ha ottenuto il premio “Volante d’Oro 2024” come “Migliore auto sotto i 50.000 euro”. I clienti potranno presto toccare con mano le tecnologie intelligenti, le soluzioni di comfort e il portafoglio di propulsioni elettrificate del nuovo arrivato: la nuova Grandland arriverà presso i concessionari di tutta Europa tra pochi giorni.

Opel Corsa conquista da molti anni il cuore dei clienti. La piccola bestseller di Opel è un vero bestseller a lungo termine. Secondo gli ultimi dati di vendita dell’Autorità federale dei trasporti automobilistici tedesca, è l’auto piccola più venduta in Germania per il quarto anno consecutivo. Inoltre, negli ultimi mesi ci sono stati numerosi premi, come il recente premio “Best in Class” 2025 assegnato dall’elettrico alla Corsa Electric come “Miglior veicolo elettrico urbano” in Germania. In Gran Bretagna la piccola auto elettrica ha ricevuto diversi premi: da Auto Express come “Electric Car of the Year” e “Overall Car of the Year” e da Carbuyer come “Best Used Small Electric Car”.

E nei Paesi Bassi è stata anche nominata “EV of the Year 2024”. Ma non è solo l’agile piccola speedster in sé ad essere ben accolta da clienti ed esperti: anche la campagna con cui Opel promuove la Corsa ha conquistato tutti. Con “Yes, of Corsa”, la campagna pubblicitaria internazionale non convenzionale, Opel ha creato uno slogan che è valso un totale di 10 premi in varie categorie da parte dell’Art Director Club per la Germania.

Il veicolo ideale per la famiglia, il tempo libero e il lavoro? Questa è sicuramente la Opel Astra, sia nella versione a cinque porte che nella versatile, sportiva ed elegante station wagon Astra Sports Tourer. Lo scorso anno il bestseller della classe compatta è passato di successo in successo in tutta Europa. In Ungheria, l’Astra Sports Tourer è stata nominata “Auto aziendale dell’anno 2024” e “Auto dell’anno preferita dal pubblico “2024” tramite votazione online.

In Polonia, l’Astra è stata nominata “Best Compact Car 2024”, in Gran Bretagna è “Best Medium Car 2024” e “Best Family Car” . Le varianti elettriche a batteria sono tra quelle più apprezzate: Astra Electric è stata nominata “Medium Electric Car of the Year 2024” in Gran Bretagna e l’ Astra Sports Tourer Electric è la “Medium Electric Car of the Year 2024 ” per l’ Associazione finlandese di ingegneria elettrica e Miglior veicolo elettrico in Finlandia 2025”.

Anche i veicoli commerciali del marchio hanno dimostrato ancora una volta come semplificano la vita lavorativa mobile, in particolare con soluzioni di propulsione orientate al futuro che riducono l’impronta di CO 2 e rafforzano l’immagine dell’azienda. Un esempio è il Vivaro Electric. Il veicolo commerciale leggero elettrico a batteria tuttofare è stato nominato “Best Medium E-Van 2024” ai British Business Vans Awards.

Una caratteristica speciale tra i veicoli commerciali è l’innovativo concetto di cella a combustibile a idrogeno, che Opel ora utilizza per la prima volta sul più grande della gamma, il Movano. Grazie alla combinazione di trazione con celle a combustibile a idrogeno e batteria plug-in, il nuovo Opel Movano Hydrogen può percorrere più di 500 chilometri (WLTP ) e può essere rifornito di idrogeno in meno di 5 minuti. Movano Hydrogen ha recentemente ricevuto l ‘“Editor’s Choice Award 2025” . Anche la giuria del Dutch Van of the Year Awards ha riconosciuto il potenziale futuro della soluzione di propulsione e in autunno ha assegnato al Vivaro Hydrogen il premio “2025 Promise of the Year” .