Fiat Grande Panda elettrica: in Francia si può acquistare a meno di 19 mila euro grazie ad una serie di bonus

La nuova Fiat Grande Panda elettrica, già proposta a prezzi particolarmente competitivi, in Francia è ora disponibile con un ulteriore sconto significativo per chi decide di permutare un vecchio veicolo. Con il lancio della Grande Panda, Fiat segna il suo ritorno nel segmento B del mercato dando finalmente una erede alla Fiat Punto. La nuova vettura punta a fare la differenza principalmente in termini di prezzo, cercando di competere con modelli come la Dacia Sandero e la nuova Citroën C3, da cui la Fiat ha tratto molteplici spunti.

In Francia grazie ad alcuni bonus è possibile acquistare Fiat Grande Panda elettrica a meno di 19 mila euro

In linea con le tendenze attuali, Fiat Grande Panda elettrica si distingue per la sua motorizzazione completamente elettrica. Il veicolo è equipaggiato con un motore da 113 CV e offre un’autonomia di 320 km nel ciclo WLTP misto. Inoltre, supporta la ricarica rapida in corrente continua fino a 100 kW. È presente anche un cavo di ricarica integrato, sistemato dietro la griglia, per facilitare la ricarica in corrente alternata.

La versione elettrica della Fiat Grande Panda ha un prezzo di partenza di 24.900 euro nella colorazione Rossa. Tuttavia, i clienti possono usufruire del bonus ecologico, che varia tra 2.000 e 4.000 euro a seconda delle condizioni. Oltre a questo, Fiat propone anche vantaggi aggiuntivi per incentivare l’acquisto della vettura.

Fino al 31 gennaio, è possibile ottenere uno sconto extra di 2.000 euro, a condizione che venga permutato un veicolo usato con più di sette anni. Se soddisfate questa condizione e usufruite del bonus ecologico massimo (con un limite fiscale di riferimento fino a 16.300 euro), il prezzo della Grande Panda elettrica scende a partire da 18.900 euro.

Un’offerta davvero competitiva per una city car che offre una buona autonomia, interni spaziosi e dotazioni già complete, come il climatizzatore manuale, la strumentazione digitale, il display touch screen da 10,25 pollici e i sensori di parcheggio posteriori.