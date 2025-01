Stellantis nel 2024 conferma il 2° posto nel mercato auto d’Europa

Il 2024 ha rappresentato un altro anno significativo per Stellantis nella sua evoluzione verso la mobilità elettrica, obiettivo centrale del piano strategico Dare Forward 2030. Nel corso dell’anno, i marchi Stellantis, tra cui FIAT e Opel, hanno celebrato i 125 anni e lanciato 27 nuovi modelli a livello globale. Tra questi, la Nuova Lancia Ypsilon ha segnato il rilancio del marchio, mentre l’Alfa Romeo Junior ha portato il marchio nel segmento B europeo.

Nel 2024 in Europa Stellantis conferma il suo secondo posto raggiungendo una quota di mercato del 17,1%

Citroën ha presentato le nuove C3 e C3 Aircross a prezzi molto competitivi, mentre Peugeot ha lanciato le versioni ‘Long Range’ della E-3008 ed E-5008, con autonomie leader nella categoria. Grazie all’innovazione, audacia e design, i modelli Stellantis hanno ottenuto oltre 50 premi internazionali nel 2024, consolidando il secondo posto di Stellantis nel mercato europeo PC+CV EU29, con una quota del 17,1%.

Stellantis Pro One conferma la sua leadership complessiva nel segmento CV con una quota del 29,1% e il primo posto in sette Paesi: Francia, Germania (per la prima volta nella storia!), Italia, Spagna, Belgio, Polonia e Portogallo. Anche le vendite totali sono aumentate del +2,2% rispetto al 2023. Performance ancora migliori nel segmento BEV, dove Stellantis raggiunge una quota del 31,7% e Peugeot brilla come marchio elettrico n. 1 con il 14,7% per l’anno.

Considerando il mercato totale dei veicoli (PC+CV) nell’UE29, le vendite sono aumentate in quattro dei paesi del G10: Germania (+6,5%), Austria (+15,9%), Paesi Bassi (+1,3%) e Polonia (+4,3%). Stellantis ha confermato il suo primo posto in Francia, Italia e Portogallo, ed è un solido n°2 in Germania, Spagna, Regno Unito, Austria, Belgio e Paesi Bassi. Tra i marchi, spiccano Peugeot (+2,4%) e Jeep (+1,7%), mentre Jeep® ha anche registrato un eccezionale aumento del 190% delle vendite nel Regno Unito.

Ma Stellantis allarga anche il divario a livello di singolo modello: la Peugeot 208 è tra le prime cinque best seller nell’UE29, mentre in Francia vanta quattro modelli (Peugeot 208, 308, 2008 e Citroën C3) tra le prime 10 nel mercato PC. In Germania, la Opel Corsa è la piccola più venduta nel 2024, mentre in Italia la Panda è l’auto più venduta nel mercato complessivo, superando la soglia delle 100.000 unità (102.000 immatricolazioni nel 2024). Nel frattempo, la Jeep Avenger è il SUV più venduto dell’anno.

Nonostante il calo generale della domanda di veicoli elettrici, Stellantis ha mantenuto saldamente la sua posizione sul podio tra i produttori europei con una quota del 12,1%. Nel segmento A, la Fiat 500e è la n. 1 in Europa, mentre nel segmento B Stellantis vanta cinque modelli tra i primi 10 best seller (Peugeot E-208, Peugeot E-2008, Opel Corsa Electric, Jeep Avenger e Opel Mokka Electric).

Degna di nota è la performance in Francia, dove Stellantis è la n. 1 assoluta per il secondo anno consecutivo nel mercato BEV con una quota del 32,8% (+14 pp rispetto al miglior concorrente e +24% in volumi rispetto al 2023), mentre Fiat 500e, Peugeot E-208 e Peugeot E-2008 sono leader nei rispettivi segmenti. Anche la Vauxhall Corsa Electric si comporta bene nel Regno Unito, dove guida il segmento B.

“Stellantis ha confermato la solidità della propria posizione nel ranking del mercato europeo”, ha affermato Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer di Stellantis per l’Europa Allargata, “e grazie all’impegno profuso durante tutto l’anno in termini di evoluzione tecnologica, ampliamento dell’offerta e monitoraggio dei livelli di stock, ha posto le basi per ripartire con slancio e cogliere le nuove opportunità che il mercato presenterà nel 2025”.