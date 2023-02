Michael Schumacher: Ferrari F2005 trovata in discarica ma…

L’affetto che circonda la leggendaria figura di Michael Schumacher può giocare dei brutti scherzi. Sul web è scoppiato il delirio per via di una foto, che pare ritrarre la Ferrari F2005 del pilota tedesco in una discarica a Sofia (Bulgaria). A prima vista sembra di trovarsi proprio davanti alla monoposto del Cavallino Rampante. La livrea è identica e, giusto per non farsi mancare nulla, sono montati gli originali pneumatici Bridgestone.

Michael Schumacher: Ferrari F2005 rinvenuta tra i rottami

I sostenitori di Michael Schumacher lo hanno ritenuto una totale mancanza di rispetto nei confronti del beniamino. La macchina avrebbe meritato una sorte migliore, rivendicano in rete. Ma siamo davvero sicuri che sia l’auto usata dal sette volte campione del mondo di Formula 1? Pur realizzata con cura certosina, la risposta è negativa: non è la stessa macchina. L’attenzione riposta nei dettagli ha ingannato migliaia e migliaia di utenti, pronti a un’insurrezione, prima di scoprire la verità.

Il veicolo era esposto da un concessionario della capitale bulgara, il quale l’aveva messa a disposizione della clientela. Per far vivere l’emozione di essere a contatto con un cimelio storico, teneva esposta la finta F2005. Questo almeno fino a quando non ha deciso di disfarsene, in seguito al restyling del punto vendita.

Con le imprese in pista prima tra le fila di Benetton, quindi in Ferrari, Michael Schumacher è entrato nella leggenda della F1. Il suo nome riecheggia ancora a Maranello e appena viene menzionato emerge nostalgia nei supporter della scuderia, oggi guidata dal neo-team manager Frederic Vasseur, chiamato in sostituzione di Mattia Binotto. L’epopea di Schumi rimarrà scolpita in eterno negli annali e il suo lascito viene avvertito ulteriormente dato il lungo digiuno iridato della Rossa. L’ultimo exploit risale al lontano 2007, quando Kimi Raikkonen mandò in estasi un popolo intero.

Nel corso delle varie epoche si sono dati il cambio alcuni dei driver più blasonati, da Fernando Alonso a Sebastian Vettel. Sebbene entrambi avessero provato in precedenza la gioia di conquistare l’ambito alloro, non hanno saputo ripetersi con il Cavallino Rampante. I tifosi rivedono in Charles Leclerc degli sprazzi del talento di Michael Schumacher, ma finché non scriverà il suo nome nell’albo d’oro anche un semplice accostamento sarà eccessivo, per non dire un’eresia.

L’avvio del campionato 2022, con due Gran Premi vinti nei primi tre appuntamenti, aveva invitato a sognare. La classe superiore della Red Bull è però venuta a galla e da quel momento la compagine ha commesso continui errori. Cambiato l’uomo al comando, l’obiettivo è quantomeno di accorciare il gap rispetto alla squadra di Christian Horner. Lottare fino in fondo con Max Verstappen sarà già un traguardo notevole. Spetterà agli uomini in rosso dimostrare di che pasta sono fatti.

Negli scorsi giorni sul conto di Michael Schumacher è trapelata una notizia davvero infelice. Secondo quanto riporta la procura di Offenburg, in Germania, un “amico” gli avrebbe scattato una foto successivamente all’incidente di Meribel, mentre era ricoverato in un ospedale di Losanna, in Svizzera. L’uomo, dall’identità sconosciuta, si sarebbe poi messo in contatto con testate tedesche ed europee, proponendo l’orribile immagine in cambio di un milione di euro.

Nessun media si è, fortunatamente, prestato al giochino e il “fotografo” non ha avuto modo di speculare sulle condizioni di Michael Schumacher. Ovviamente, la famiglia di quest’ultimo ha deciso di troncare con lui ogni rapporto.