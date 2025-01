Jeep Avenger: ecco quali sono gli ostacoli da superare per il suo debutto negli USA

Bob Broderdorf, nuovo responsabile di Jeep North America, è determinato a invertire il calo delle vendite del 9% registrato dal marchio nel 2024. Tra le sue strategie, si sta considerando una possibile introduzione della Jeep Avenger, un crossover subcompatto che sta avendo successo in Europa, ma la sua commercializzazione in Nord America rimane incerta.

Ecco quali sono le problematiche da superare per portare Jeep Avenger anche negli USA

“Jeep Avenger è un prodotto molto interessante”, ha dichiarato Broderdorf a MotorTrend. “Potrebbe rispondere alla crescente domanda di SUV compatti ed efficienti, ma ci sono diversi aspetti da valutare”. Tra questi, ha sottolineato la necessità di analizzare i costi, il business case e la logistica per rendere il modello competitivo e adatto al mercato nordamericano.

Un ulteriore ostacolo è rappresentato dalla piattaforma CMP su cui è costruito l’Avenger, progettata specificamente per i mercati europei. “Adattarla alle normative nordamericane richiederebbe investimenti significativi”, ha spiegato. Anche la produzione, attualmente in Polonia insieme all’Alfa Romeo Junior e alla Fiat 600, complica ulteriormente la logistica, poiché nessuno di questi modelli è previsto per il Nord America.

Jeep Avenger inoltre potrebbe affrontare la concorrenza interna della Jeep Renegade di prossima generazione, che dovrebbe debuttare come modello completamente elettrico con un prezzo di partenza inferiore a $ 25.000. “Siamo davvero entusiasti di ciò che la nuova Renegade porterà sul tavolo”, ha affermato Broderdorf. “Aggiungere l’Avenger richiederebbe che fossimo molto chiari su come i due veicoli coesistono nella nostra gamma”.

Il B-SUV è offerto in tre configurazioni di propulsione a livello globale: un ibrido leggero, un modello elettrico a batteria e una versione solo a combustione. L’Avenger elettrico è il più potente, erogando 156 cavalli e 260 Nm di coppia. La sua autonomia WLTP è fino a 400 km, anche se Broderdorf riconosce che questo potrebbe non impressionare i clienti nordamericani. “I nostri clienti si aspettano una certa autonomia e prestazioni da un EV”, ha affermato Broderdorf. “Se dovessimo portare qui l’Avenger, dovrebbe soddisfare o superare quelle aspettative per competere in questo mercato”.

Broderdorf ha sottolineato che la piccola Jeep è ancora nel suo radar, ma non è un’aggiunta garantita. “Ho una lista di cose da fare per cambiare le cose, e Jeep Avenger è sicuramente lì”, ha detto. “Ma devo assicurarmi che stiamo prendendo decisioni giuste per i nostri clienti e per il marchio”. Jeep si sta concentrando sulla sua prossima generazione di Compass, Renegade e Cherokee. Mentre il futuro dell’Avenger in Nord America è incerto, la volontà di Broderdorf di esplorare nuove opportunità dimostra il suo impegno nel rivitalizzare la gamma del marchio e soddisfare le mutevoli esigenze dei clienti.