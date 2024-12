Nuova Jeep Cherokee: sarà più grande, più bella e più moderna

La nuova Jeep Cherokee potrebbe fare il suo ritorno sul mercato nel 2025, dopo che la generazione precedente ha detto addio nel 2023. Quella che inizialmente sembrava essere solo una voce sta guadagnando sempre più credibilità, grazie alle dichiarazioni rilasciate dal CEO di Jeep, Antonio Filosa. Quest’ultimo ha confermato che nel 2025 la gamma di Jeep verrà arricchita con l’arrivo di un nuovo modello D-SUV. Sebbene Filosa non abbia confermato esplicitamente il nome del futuro veicolo, le parole lasciate trapelare sembrano suggerire che potrebbe trattarsi proprio della nuova Cherokee.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Jeep Cherokee che vedremo l’anno prossimo

Secondo alcune indiscrezioni, questa versione rinnovata potrebbe essere commercializzata anche in Europa, con la possibilità che venga prodotta in Italia per poi essere distribuita su tutto il mercato europeo. Filosa ha accennato al nome del nuovo SUV dicendo: “Probabilmente potete indovinare come si chiamerà”, lasciando intendere che il nome sia già stato scelto. Riguardo alla data di lancio, ha indicato che il debutto avverrà “presto”, ma secondo le ultime informazioni, la produzione della nuova Cherokee dovrebbe iniziare nella seconda metà del 2025.

Al momento, Jeep non ha fornito ulteriori dettagli ufficiali, ma secondo alcune fonti statunitensi, come Automotive News, sembra che il nuovo modello non sarà dotato di motorizzazione ibrida plug-in. A quanto pare, Jeep ha deciso di adottare una strategia differente rispetto a quella utilizzata per altri modelli come il Grand Cherokee e il Wrangler, entrambi disponibili con motorizzazioni ibride plug-in. È probabile che questa scelta sia stata influenzata dalle incertezze negli Stati Uniti riguardo al supporto per i veicoli ibridi plug-in e 100% elettrici sotto la nuova amministrazione Trump, unita alla scarsa domanda di veicoli ibridi ricaricabili nel mercato americano.

Pertanto, è molto probabile che la Cherokee venga proposta con una configurazione mild hybrid, simile a quella adottata per l’Avenger 4xe. Non è da escludere, però, che venga offerta anche una motorizzazione elettrica con range extender a benzina, in cui il motore termico agisce come generatore per ricaricare la batteria elettrica, una tecnologia già utilizzata in Stellantis con la versione Ramcharger del pick-up Ram 1500.

Sembra infine assai probabile che il modello possa crescere di dimensioni rispetto alla vecchia generazione lasciando più spazio alla Compass nella gamma di Jeep. Qui vi mostriamo un video render che ipotizza lo stile del nuovo modello di Jeep immaginandolo con uno stile simile a quello delle ultime auto del brand americano di Stellantis. Insomma la nuova Jeep Cherokee dovrebbe essere più grande, più bella e decisamente più moderna della sua vecchia generazione.