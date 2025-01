Ferrari F430 manuale sfreccia ad oltre 300 km/h sull’Autobahn | Video on board

Una Ferrari F430 con cambio manuale a 6 rapporti è stata portata sulle mitiche Autobahn tedesche, in alcuni tratti senza limiti di velocità, per esplorare la forza dinamica della sportiva emiliana, fin oltre la soglia dei 300 km/h. Ad organizzare la cosa ci hanno pensato quelli di AutoTopNL, che abitualmente pubblicano dei video adrenalinici sul loro canale YouTube.

I fotogrammi restituiscono la magia dell’azione, condita da una colonna sonora da urlo. Ovviamente si sconsiglia agli emuli di imitare l’impresa, anche se in Germania certe cose si possono fare. Meglio gustarle in video. Iniziative del genere, infatti, vanno lasciate ai professionisti, come in questo caso. Loro sanno come comportarsi nelle diverse situazioni ed usano tutte le accortezze per scongiurare il peggio.

Il ruolo di protagonista del video, come dicevamo, spetta a una Ferrari F430 con cambio manuale a 6 marce. Personalmente, dalla 360 Modena in poi, preferisco l’elettroattuato, che si coniuga meglio allo spirito delle proposte moderne del “cavallino rampante”, ma anche qui la tradizionale leva che scorre sul cancelletto metallico produce sensazioni uniche, come ai vecchi tempi. I valori di mercato premiano questa soluzione, rendendola più costosa nelle vendite dell’usato, grazie anche alla maggiore rarità, ma qui non parliamo certo di cifre.

Nel filmato, infatti, gli autori si concentrano sulle emozioni, regalate a iosa dalla Ferrari F430 manuale. Il modello, in tutte le sue declinazioni, continua ad affascinare, anche se dopo il suo congedo sono giunte le varie 458, 488, F8 e 296. Possiamo dire, senza timore di smentite, che non accusa i segni del tempo. Sembra proprio che questa “rossa” non sia invecchiata. La sportiva del “cavallino rampante” gode di grande ammirazione tra gli appassionati, che ne amano le alchimie stilistiche e prestazionali. Anche il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, qualche anno fa, cedette alle sue lusinghe.

Sotto il cofano posteriore della Ferrari F430 pulsa un motore V8 da 4.3 litri di cilindrata, che eroga 490 CV di potenza massima e 465 Nm di coppia, su un peso di 1450 chilogrammi. Notevoli le performance, anche se misurate col metro odierno: l’accelerazione da 0 a 100 km/h viene liquidata in meno di 4 secondi, quella da 0 a 1.000 metri in 21.6 secondi. Si spinge oltre quota 315 km/h il dato relativo alla velocità di punta. Nel video questo dato viene quasi raggiunto. Buona visione!