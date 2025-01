Nuova Frontera: aperti gli ordini in UK, parità di prezzo per versione elettrica, ibrida

Stellantis ha aperto gli ordini per la Nuova Frontera, la prima vettura sul mercato britannico a offrire la parità di prezzo di listino tra la versione elettrica e quella ibrida a benzina. James Taylor, amministratore delegato di Vauxhall, il marchio che commercializza in Uk i modelli di Opel ha affermato: “L’apertura degli ordini della nuova Frontera è un’importante pietra miliare nel rendere i veicoli elettrici più accessibili, in quanto primo modello nel mercato del Regno Unito a offrire un prezzo di listino identico per le versioni elettriche e ibride a benzina”.

“Con la nostra gamma di SUV elettrici completamente rinnovata, stiamo offrendo ai clienti ancora più scelta come parte dei nostri sforzi continui per democratizzare l’accesso ai veicoli elettrici, sia attraverso la nostra campagna Electric Streets, il nostro nuovo pacchetto di vantaggi Electric All In, sia offrendo una versione completamente elettrica di ogni modello nella gamma di autovetture e furgoni”.

La Nuova Frontera è la prima auto in UK a raggiungere la parità di prezzo tra le versioni elettrica e ibrida a benzina

La nuova Frontera è disponibile con una scelta di propulsori completamente elettrici e ibridi a benzina. La Frontera Electric è disponibile con una batteria da 44 kWh (utilizzabile) con un’autonomia fino a 300 km (WLTP). Il motore elettrico produce 113 CV e 125 Nm di coppia, consentendo alla nuova Frontera Electric di accelerare da 0 a 100 in 12,1 secondi. La batteria può essere ricaricata dal 20 all’80 percento in circa 26 minuti da un caricabatterie rapido da 100 kW o 3 ore e 50 minuti da un caricabatterie CA da 11 kW. Una versione Long Range con circa 400 km di autonomia sarà disponibile più avanti quest’anno. Per i clienti che non sono ancora pronti al passaggio all’elettrificazione completa, Vauxhall offre la nuova Frontera Hybrid con tecnologia a 48 volt.

Disponibile in due potenze, entrambe sono dotate di un motore a benzina turbocompresso, sviluppato appositamente per l’uso ibrido. Il sistema compatto combina un motore a benzina turbocompresso a tre cilindri da 1,2 litri e un motore elettrico da 21 kW (28 CV), abbinato a una trasmissione a doppia frizione elettrificata a sei velocità intelligente e conveniente. La versione standard produce 74 kW (100 CV) e 205 Nm di coppia, consentendole di accelerare da 0 a 100 in 11,0 secondi. È disponibile anche una versione da 100 kW (136 CV) con 230 Nm di coppia, in grado di raggiungere 0-100 in 9,0 secondi.

La nuova Frontera adotta un’interpretazione robusta della filosofia di design Bold and Pure di Vauxhall. La parte anteriore è caratterizzata dal Vizor distintivo di Vauxhall, che si integra perfettamente con i fari Intelli-LED con assistenza abbaglianti e il logo centrale Vauxhall Griffin. Passaruota e longheroni prominenti, nonché l’accattivante design del montante C, sottolineano il carattere robusto.

Misurando 4.385 mm di lunghezza, la Frontera si colloca tra la Mokka (4.151 mm) e la New Grandland (4.650 mm) nella gamma di SUV rinnovata di Vauxhall. Nonostante abbia la stessa lunghezza di una Astra hatchback, la vettura di Opel offre una maggiore capacità del bagagliaio con i sedili posteriori abbassati (1.600 litri) rispetto a una Astra Sports Tourer Electric (1.594 litri).

Ulteriore versatilità è garantita dalla suddivisione 60:40 della panca posteriore e dal bagagliaio Flex Floor a due posizioni. Inoltre, i clienti che desiderano sfruttare appieno il carico sul tetto di oltre 240 kg possono scegliere i mancorrenti opzionali. E grazie alla disponibilità di un massimo di sette posti (opzionali solo sui modelli Hybrid GS), la nuova Frontera è il veicolo ideale per i clienti con uno stile di vita attivo.

La nuova Frontera è stata progettata tenendo a mente la sostenibilità come parte dell’approccio “Greenovation” di Vauxhall. È costruita utilizzando un mix di alluminio lavorato, acciaio con contenuto riciclato e vari elementi polimerici, mentre all’interno i tessuti e le superfici come i pannelli delle portiere sono realizzati con materiali con contenuto riciclato. Inoltre, elementi come il volante GS sono realizzati in pelle sintetica vegana. Ciò garantisce che la nuova Frontera sia composta fino al 95 per cento da materiali riutilizzabili e sia riciclabile all’85 percento.

La nuova Frontera è dotata del cockpit ‘Pure Panel’ di Vauxhall con due display widescreen da 10 pollici, un volante di nuova concezione e pulsanti fisici per le funzioni principali. Vauxhall segue costantemente la filosofia del massimo comfort con la minima distrazione, con un’esperienza utente pulita e detoxata per evitare qualsiasi forma di stress digitale.

Il touchscreen centrale può essere facilmente azionato tramite widget come su uno smartphone. La navigazione satellitare è inclusa di serie, così come Apple CarPlay/Android Auto wireless e la ricarica wireless dello smartphone. Un semplice “Hey Vauxhall” è sufficiente per attivare il riconoscimento vocale naturale. La nuova Frontera è inoltre dotata di fino a cinque porte di ricarica USB-C, con connessioni per tutte e tre le file di sedili (due nella parte anteriore, due nella seconda fila e una nella terza fila se dotata di sette sedili).

Tutti i modelli sono dotati di fari Intelli-LED a risparmio energetico, che includono luci diurne a LED e abbaglianti assistiti. I modelli di design sono inoltre dotati di una serie di funzioni di assistenza alla guida di serie, tra cui sensori di parcheggio posteriori, telecamera di parcheggio posteriore, cruise control con limitatore di velocità, assistenza al mantenimento della corsia, riconoscimento dei segnali stradali e avviso di attenzione del conducente.

Oltre alle generose specifiche di Design, i modelli GS sono dotati di cerchi in lega aerodinamici da 17 pollici, specchietti retrovisori neri lucidi e piastre paramotore argentate, nonché di un tetto nero con finestrini posteriori oscurati e luci posteriori a LED. All’interno, i modelli GS offrono il controllo elettronico del clima e sedili anteriori Intelli-Seat con un design specifico del cuscino che incorpora una fessura che allevia la pressione sul coccige. L’allestimento GS è inoltre dotato di sensori di parcheggio anteriori per offrire ulteriore tranquillità durante le manovre, nonché di avviso angolo cieco e uno specchietto retrovisore elettrocromico.

I modelli GS ibridi offrono una configurazione opzionale a sette posti con poggiatesta regolabili in due direzioni e un meccanismo di seduta “abbattibile e ribaltabile” che consente un facile accesso alla terza fila. Oltre alle caratteristiche offerte dall’allestimento GS, l’Ultimate Pack opzionale (disponibile sui modelli Electric GS e Hybrid GS) offre ulteriore comfort e praticità con sedili riscaldati, volante riscaldato e fendinebbia a LED, nonché barre sul tetto con una capacità di carico di 240 kg.

La nuova Frontera Electric e la Frontera Hybrid partono entrambe da £ 23.495, il che la rende la prima auto sul mercato del Regno Unito a offrire la parità di prezzo di listino tra le versioni elettrica e ibrida a benzina.